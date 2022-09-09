تراند اليوم : الاهلي الان بث مباشر الاهلي وصن دوانز بث مباشر يلا شوت مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم

في أحداث مباراة الأهلي ضد صن داونز في كأس أمم أفريقيا، أحرز صن داونز هدفاً مقابل لا شيء في الشوط الأول، وسط مباراة قوية ونارية.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز عصر يوم السبت الموافق 12 مارس 2022، في نطاق مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، ويبحث الأهلي عن تحقيق انتصار قوى يرد به اعتباراه بعد هزيمته في مواجهة الذهاب، وسيبذل اللاعبين جهودهم من أجل حصد الدرجة الكاملة، ومع اقتراب انطلاق هذه المواجهة الصعبة أكدت العديد من التقارير الإعلامية أن الأهلي سيفقد خدمات العديد من اللاعبين البارزين بسبب الإصابات.

ويفتح ملعب سوكر سيتي أبوابه لاستقبال مباراة الأهلي وصن داونز حيث سيكون المارد الأحمر ضيفاً ثقيلاً على خصمه الجنوب الأفريقي، ويتوجب على لاعبي الأهلي في هذه المواجهة الصعبة الانتقام والثأر من صن داونز بعد أن تلقي الفريق الهزيمة في مباراة الذهاب، وسيعمل بيتسو موسيماني في هذه المباراة الهامة على الدفع بأفضل اللاعبين كما حذرهم من الاستهتار والاستهانة، فسوف يقاتل لاعبي الأهلي من أجل الحفاظ على اللقب الذي حققوه في الموسم الثاني على التوالي.

ويحتل صن داونز مركز صدارة مجموعته بعد أن قدم مستوى جيد فيمتلك في رصيده 7 نقاط مسجل الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة، أما الأهلي فيحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط ففاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة.