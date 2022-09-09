تراند اليوم : ماتش الاهلي بث مباشر .. بث مباشر الاهلي بث مباشر الان الاهلي بث مباشر صن داونز بث مباشر مباشر الاهلي الان

ماتش الاهلي بث مباشر بث مباشر الاهلي بث مباشر الان الاهلي بث مباشر صن داونز بث مباشر مباشر الاهلي الان يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب "FNB" أو "سوكر سيتي" الذي استضاف مباراة نهائي كأس العالم 2010 بين إسبانيا وهولندا.

وتقام المباراة في الثالثة من عصر اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويُدير مباراة اليوم طاقم تحكيم أثيوبي بقيادة ، باملاك تيسيما ويعاونه كلاً من الكاميروني ألفيس نيوبي مساعد أول، وعيسي يايا من تشاد مساعد ثان، والكاميروني نوجو بليسيا حكم رابع ، ويتواجد فيليب سينيون من سيشيل، مراقب للمباراة، والمنسق العام من ناميبيا توتس كينامانو والمنسق الأمني من مدغشقر سيرندا راندولس .

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بدافع الفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية وإستكمال مشوار التتويج باللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخه.

كما يرغب الأهلي في الفوز على صن داونز بملعبه بعدما حقق الفريق الجنوب أفريقي مفاجأة بالفوز على الأهلي بهدف نظيف على أرضه ووسط جمهوره بالقاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ، لذا فأن المارد الأحمر يتطلع للثأر من بطل جنوب أفريقيا.

ويتسلّح الأهلي في مباراة اليوم بالإنتصارات التى حققها الفترة الماضية وأبرزها الفوز على المريخ السوداني 3/2 في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات ، وبالفوز الكبير والثمين الذي حققه على بيراميدز بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي في الدوري الممتاز والذي جاء قبل ساعات قليلة من سفر بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة اليوم.

وضم موسيماني المدير الفني للأهلي ، قائمة تضم 23 لاعباً لمباراة اليوم ، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.

وخاض الاهلي تدريبات يومية في جنوب أفريقيا استعداداً لمباراة اليوم وفرض موسيماني سياجاً من السرية حول مران الفريق وحاول تحفيظ لاعبيه "خطة" لعب اليوم والفوز من أجل العودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاثة.

في المقابل ، يسعى بطل جنوب أفريقيا لمواصلة التفوق أمام الاهلي وتحقيق الفوز اليوم مُستغلاً عاملي الأرض والجمهور بهدف ضمان التأهل لدور الثمانية في البطولة قبل جولتين من نهاية منافسات دور المجموعات.

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة هامة في المشوار الأفريقي اليوم حينما يلتقي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب "FNB" أو "سوكر سيتي" الذي استضاف مباراة نهائي كأس العالم 2010 بين إسبانيا وهولندا.

وتقام المباراة في الثالثة من عصر اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويُدير مباراة اليوم طاقم تحكيم أثيوبي بقيادة ، باملاك تيسيما ويعاونه كلاً من الكاميروني ألفيس نيوبي مساعد أول، وعيسي يايا من تشاد مساعد ثان، والكاميروني نوجو بليسيا حكم رابع ، ويتواجد فيليب سينيون من سيشيل، مراقب للمباراة، والمنسق العام من ناميبيا توتس كينامانو والمنسق الأمني من مدغشقر سيرندا راندولس .

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بدافع الفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية وإستكمال مشوار التتويج باللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخه.

كما يرغب الأهلي في الفوز على صن داونز بملعبه بعدما حقق الفريق الجنوب أفريقي مفاجأة بالفوز على الأهلي بهدف نظيف على أرضه ووسط جمهوره بالقاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ، لذا فأن المارد الأحمر يتطلع للثأر من بطل جنوب أفريقيا.

ويتسلّح الأهلي في مباراة اليوم بالإنتصارات التى حققها الفترة الماضية وأبرزها الفوز على المريخ السوداني 3/2 في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات ، وبالفوز الكبير والثمين الذي حققه على بيراميدز بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي في الدوري الممتاز والذي جاء قبل ساعات قليلة من سفر بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة اليوم.

وضم موسيماني المدير الفني للأهلي ، قائمة تضم 23 لاعباً لمباراة اليوم ، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.

وخاض الاهلي تدريبات يومية في جنوب أفريقيا استعداداً لمباراة اليوم وفرض موسيماني سياجاً من السرية حول مران الفريق وحاول تحفيظ لاعبيه "خطة" لعب اليوم والفوز من أجل العودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاثة.

في المقابل ، يسعى بطل جنوب أفريقيا لمواصلة التفوق أمام الاهلي وتحقيق الفوز اليوم مُستغلاً عاملي الأرض والجمهور بهدف ضمان التأهل لدور الثمانية في البطولة قبل جولتين من نهاية منافسات دور المجموعات.