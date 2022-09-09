تراند اليوم : الاهلي مباشر .. الاهلي مباشر اليوم ماتش الاهلي بث مباشر الان مباراة صن داونز ضد الأهلي

الاهلي مباشر الاهلي مباشر اليوم الاهلي بث مباشر الان الاهلي اليوم الان الاهلي بث مباشر الاهلي مباشر الان الاهلي وصن دونز البث المباشر لمباراة صن داونز ضد الأهلي mamelodi sundowns vs al ahly يستضيف فريق ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة او الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش نادي الأهلي المصري على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا في نسخته الحالية وهي البطولة التي تذاع منافساتها مباشرة وحصريا علي قنوات بي ان سبورت الرياضية مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي.

خاض فريق ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي ثلاث مباريات حتى الان دون ان ينهزم في أي المباريات التي خاضها حتى الآن حيث تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين من مبارياته الثلاث فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراة واحدة من مبارياته التي خاضها حتى الآن ليتوقف رصيده بذلك عند سبع نقاط متصدرا ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن كلا من فريقي الأهلي ضيفه في مباراة الليلة وفريق المريخ السوداني المتواجد في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

أما نادي الأهلي المصري فقد كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراة واحدة من المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن في منافسات الموسم الحالي في دوري ابطال افريقيا حيث تعادل مع كلا من الهلال السوداني قبل أن ينهزم بهدف نظيف من فريق ماميلودي صن داونز الذي يحل ضيفا عليه في مباراة الليلة حيث انهزم في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة يكتفى بذلك بالتواجد في المركز الثاني في ترتيب المجموعة متساويا مع فريق المريخ السوداني في عدد النقاط برصيد أربعة نقاط لكلا منهما وإن كان يتأخر عنه بفارق الأهداف.