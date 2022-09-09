تراند اليوم : الاهلي مباشر .. بث مباشر الاهلي وصن داونز يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر hd

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الاهلي ضد ماميلودي سونداونز mamelodi sundowns vs al ahly اليوم السبت في دوري ابطال افريقيا ، بمعنويات مرتفعه يشد الرحال الاهلي حامل اللقب وهو قد نجح في الابتعاد بصدرا الدوري المصري بالانتصار علي بيراميدز الثلاثاء هذه المره للجنوب افريقيا لمواجهه الفريق الذي فشل امامه في القاهره في الانتصار عليها فريق ماميلودي سونداونز اليوم وذلك في قمه مباريات الجوله الرابعه من منافسات دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا لهذا الموسم ، وسوف تلعب هذه المواجهه اليوم علي ارضيه ملعب سوكر سيتي معقل سونداونز في لقاء العوده بين الفريقين في المجموعه الاولي ، وسوف تنطلاق مباراه الاهلي و سونداونز في تمام الساعه الثالثه مساءا بتوقيت القاهره.

يلا شوت مباراة الأهلي وماميلودي سونداونز

الاهلي هو الضيف في مباراه اليوم وذلك في رابع مباريات حامل اللقب في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا لهذا الموسم ، ويخوض الاهلي لقاء العوده امام خصمه سونداونز خارج ارضه في دوري الابطال وهو قبله قد تمكن من الابتعاد بصدرا الدوري المصري وذلك عقب حسم المباراه المؤجله من الاسبوع الثامن ومع خصمه بيراميدز الثلاثاء الماضي وذلك بثلاث اهداف مقابل لاشئ ، ويلتقي الاهلي مع سونداونز وهو حاليا يحتل المركز الثاني في المجموعه الاولي من ثلاث مبارياته لعبهم الي الان وجمع من خلالهم الاهلي اربع نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار في مباراه وتعادل وخسر ايضا الاهلي مباراه واحده وهو اليوم سوف يدخل المباراه بكامل التركيز والقوه من اجل تحقيق انتصار مهم له في البطوله.

مباراة ماميلودي سونداونز والأهلي يلا شوت

اما علي الجانب الاخر فريق ماميلودي سونداونز فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا ، ماميلودي سونداونز قبل ان يستقبل حامل اللقب الاهلي ارضه وهو محقق الانتصار عليه في لقاء الذهاب حاليا هو متصدر المجموعه الاولي برصيد 7 نقاط وذلك بعد ان لعب هو الاخر ثلاث مباريات في المجموعه ومن خلالهم حقق الفريق الانتصار في مبارتان وتعادل في مباراه واحده ولم يخسر الفريق اي مباراه ، واخر مباراه لعبها ماميلودي سونداونز كانت مع فريق ماريتزبرغ في الدوري الجنوب افريقي وخسر الفريق هذا اللقاء بهدفين .مقابل هدف