تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. بث مباشر ليفربول وبرايتون بث مباشر مباراه ليفربول وبرايتون بث مباشر ليفرول اليوم مباشرة

نشر نادي ليفربول الإنجليزي تشكيلته الأساسية في مباراته اليوم السبت 12/3/2022 في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول لتحقيق انتصار سريع لاسيما بعد هزيمته الأخيرة مقابل انتر ميلان بنتيجة 1-0.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون.

في خط الوسط: فابينيو – نابي كيتا – جوردان هندرسون

في خط الهجوم: لويس دياز – محمد صلاح – ساديو ماني.

وجاءت مقاعد بدلاء الريدز كالتالي: كيليهر – هارفي إليوت – أليكس أوكسليد تشامبرلين – جيمس ميلنر – جو جوميز – كورتيس جونز – ديفوك أوريجي – ديوجو جوتا – تاكومي مينامينو.

جدير بالذكر أن الريدز يمتلك 63 نقطة، بالمركز الثاني، في جدول ترتيب البريميرليج، بينما يملك برايتون 33 نقطة، بالمرتبة رقم 13.