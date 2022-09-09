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تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. بث مباشر ليفربول وبرايتون بث مباشر مباراه ليفربول وبرايتون بث مباشر ليفرول اليوم مباشرة

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نشر نادي الإنجليزي تشكيلته الأساسية في مباراته اليوم السبت 12/3/2022 في .

ويسعى ليفربول لتحقيق انتصار سريع لاسيما بعد هزيمته الأخيرة مقابل انتر ميلان بنتيجة 1-0.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون.

في خط الوسط: فابينيو – نابي كيتا – جوردان هندرسون

في خط الهجوم: لويس دياز – محمد صلاح – ساديو ماني.

وجاءت مقاعد بدلاء الريدز كالتالي: كيليهر – هارفي إليوت – أليكس أوكسليد تشامبرلين – جيمس ميلنر – جو جوميز – كورتيس جونز – ديفوك أوريجي – ديوجو جوتا – تاكومي مينامينو.

جدير بالذكر أن الريدز يمتلك 63 نقطة، بالمركز الثاني، في جدول ترتيب البريميرليج، بينما يملك برايتون 33 نقطة، بالمرتبة رقم 13.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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