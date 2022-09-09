تراند اليوم : مباراة الاهلي مباشر .. مباراة الاهلى وصن داونز بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي بث مباشر الاهلي وصن داونز مباشر

مباراة الاهلى وصن داونز بث مباشر مباراة الاهلي مباشر مشاهده مباراه الاهلي وصن داونز مشاهده مباراه الاهلي الاهلي وصن داونز مباشر مشاهدة مباراة صن داونز والأهلي بث مباشر يلا شوت mamelodi sundowns vs al ahly في دوري أبطال أفريقيا ، يحل النادي الاهلي اليوم السبت ضيفا من امام خصمه فريق صن داونز ضمن مواجهة الجولة الرابعه من دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي في المواجهة التي تقام ضمن منافسات دور المجموعات ، وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب سوكر سيتي مستقبل عليه اليوم نادي صن داونز المباراة ، وسوف تبدا في الثالثه مساءا بتوقيت مصر.

النادي الاهلي حاليا هو صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولي برصيد 4 نقاط بعد ان لعب الفريق ثلاث مباريات وحقق الانتصار في مباراة وتعادل في مباراة ايضا ، وكذلك قد خسر في مواجهة ، وكانت خسارة النادي الاهلي من امام نظيرة فريق مواجهة اليوم فريق صن داونز ، وسوف يلعب اليوم النادي الاهلي المباراة خارج ملعبه ، وسوف يبحث فيها عن الانتصار وحصد الثلاث نقاط خارج ملعبه في المواجهة التي سوف تكون قوية امام صن داونز.

فيما فريق صن داونز هو الان متصدر جدول الترتيب من المجموعة الاولي برصيد 7 نقاط بعد ان لعب الفريق ثلاث مباريات وحقق الانتصار في مباريتين وتعادل في مواجهة قبل مواجهة اليوم من امام النادي الاهلي ، وبعد ان حقق الانتصار بهدف وحيد بدون رد في الذهاب من دور المجموعات امام الاهلي ، وسوف يلعب اليوم من جديد امامه على ارضية ملعبه وهو يبحث عن انتصار جديد وحصد ثلاث نقاط جديد في منافسات دور المجموعات.