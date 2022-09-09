تراند اليوم : مباراة الاهلى بث مباشر .. مشاهده مباراه الاهلي وصن داونز الأهلي الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر hd

بث مباشر مباراة الاهلي ضد نادى صن داونز Al-Ahly vs Sun Downs في دوري ابطال افريقيا، حيث سيحل فريق الاهلي ضيفاً علي ارض ملعب البنك الوطني الأول في مواجهة فريق صن داونز في مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدوري ابطال افريقيا اليوم السبت.

يزور فريق الاهلي ستاد البنك الوطني الأول حيث سيلتقي بفريق صن داونز في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، لعب فريق الاهلي آخر مبارياته قبل هذه المباراة في مواجهة فريق بيراميدز في الدوري المصري حيث سجل مجدي قفشة وعمرو السولية ومحمد الشريف هدف لكل منهم لصالح فريق الاهلي بينما تمكن من الحفاظ علي شباكه نظيفة لتنتهي المباراة بفوز فريق الاهلي بنتيجة 3-0، اما في آخر مبارياته في دور المجموعات فقد التقي بفريق المريخ حيث سجل فريق الاهلي ثلاث اهداف بينما استقبلت شباكه هدفين لتنتهي المباراة بفوز فريق الاهلي بنتيجة 2-3، وبهذا حقق فريق الاهلي الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مبارتين من المباريات الثلاث التي لعبها الي الآن وبهذا احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، لقد تلقي فريق الاهلي الخسارة في المباراة العكسية امام صن داونز لهذا سيسعي لتعويض تلك الهزيمة والفوز في مباراة اليوم والتقدم الي صدارة ترتيب المجموعة.

مباراة صن داونز والاهلي اليوم

من ناحية اخري، يأتي فريق صن داونز مستضيف مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا حيث سيلتقي بفريق الاهلي علي ارض ملعب البنك الوطني الأول، كانت آخر مباريات فريق صن داونز قبل هذه المباراة في الدور الـ16 من الكأس الجنوب افريقي حيث التقي بفريق ماثايثي وهناك سجل فريق صن داونز ست اهداف بينما تمكن من الحفاظ علي شباكه نظيفة لتنتهي المباراة بفوز فريق صن داونز بنتيجة 6-0، اما في الجولة السابقة فقد حقق فريق صن داونز الفوز في مواجهة فريق الاهلي خارج ارضه بتسجيله هدف واحد مع الحفاظ علي شباكه نظيفة لتنتهي المباراة بفوز فريق صن داونز بنتيجة 1-0، وبهذا حقق فريق صن داونز الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة من المباريات الثلاث التي لعبها الي الآن ليحتل بهذا صدارة ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، واليوم سيلتقي مع بطل افريقيا فريق الاهلي حيث سيسعي فريق صن داونز لتقديم افضل ما لديه لتحقيق الفوز في هذه المباراة والحفاظ علي مكانه في الصدارة.

تشكيلة صن داونز المتوقعة ضد الاهلي

بالنسبة الى تشكيلة نادى صن داونز المتوقعة ضد نادى الاهلي اليوم السبت في مباراة التي ستقام علي ارض ملعب البنك الوطني الأول فمن المتوقع ان يلعب النادي صن داونز المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: دينيس أونيانغو ،في خط الدفاع: خوليسو موداو ،برايان أونيانجو ،لايل لاكاي ،روشين دي روك ،في خط الوسط: ثيمبا زواني ،أنديل جالي ،ريفالدو كواتزي ،غاستون سيرينو ،في خط الهجوم: بيتر شالوليلي ،بافول شافرانكو.

تشكيلة الاهلي المتوقعة ضد صن داونز

بالنسبة الى تشكيلة نادى الاهلي المتوقعة ضد نادى صن داونز اليوم السبت في مباراة الجولة الرابعة لدوري ابطال افريقيا فمن المتوقع ان يلعب النادي الاهلي المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: محمد الشناوي ،في خط الدفاع: محمد هاني ،ياسر إبراهيم ،محمد عبد المنعم ،علي معلول ،في خط الوسط: حمدي فتحي ،أليو ديانج ،عمرو السولية ،في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر “محمد مجدي “أفشة” ،محمد شريف ،حسين الشحات “لويس ميكيسوني”.