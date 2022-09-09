تراند اليوم : ماتش الاهلي مباشر .. ماتش الاهلي وصن داونز مباشر ماتش الاهلي وصن داونز بث مباشر

ماتش الاهلي مباشر ماتش الاهلي وصن داونز مباشر ماتش الاهلي وصن داونز بث مباشر وأعلن مانكوبا منجكيثى المدير الفني لنادي صن داونز التشكيل الرسمي للفريق لخوض مباراة الأهلي المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: كينيدي مويني

الدفاع: ليل لاكاي - روشين دي ريك– بريان أونيانجو - خوليسو مودو

الوسط: ثيمبا زواني – ثابيلو مورينا - أنديلي جالي – موثيبو مفالا – هاشيم دومينجو

الهجوم: بيتر شالوليلي

ومن جانبه أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة صن داونزويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول، كريم فؤاد، حمدى فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو ومحمد شريف.