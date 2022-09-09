تراند اليوم : مباراة برشلونة بث مباشر : بث مباشر مباراة برشلونة الأن ضد غلطة سراي بث مباشر ماتش برشلونه مباشر

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يأمل البلوغرانا بقيادة تشافي في إنهاء الموسم على الأقل بالكأس الأوروبية. حيث أصبحت منافسة برشلونة بالفوز بلقب الدوري الإسباني شبة مستحيلة . وعلى الجهة المقابلة فأن لفريق التركي ليس في حالة جيدة ومن غير المرجح أن يتمكن من إيقاف أنتصاراتبرشلونة.

تشكيلة برشلونة ضد غلطة سراي

التشكيلة برشلونة المتوقعة : تير شتيجن. ديست ، أروجو ، بيكيه ، جوردي ألبا ؛ بيدري ، بوسكيتس ، فرينكي دي يونغ ؛ أداما تراوري ، أوباميانغ ، فيران توريس.

تشكيلة غلطة سراي المتوقعر: فرناندو موسليرا ، وعمر العبد الله ، وألبسلان أوزتورك ، وباتريك فان أنهولت ، وريان بابل ، ومصطفى محمد ، وإريك بولغار ، وبافتمبي جوميس ، وسفيان فاجولي ، وسميح كايا.

تاريخ برشلونة وغلطة سراي في الدوري الأوروبي

خلافًا للاعتقاد السائد ، فإن غلطة سراي أكثر نجاحًا في الدوري الأوروبي من برشلونة. لم يحظى برشلونة بالعديد من الألقاب في الدوري الأوروبي أو الكأس الأوروبية. لم يصل البلوجرانا إلى نهائي البطولة أبدًا. حصل الفريق الإسباني على العديد من الألقاب في دوري الأبطال لكنه لم ينجح في هذه المسابقة. فاز غلطة سراي بلقب الدوري الأوروبي مرة واحدة. فازوا بكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2000. في الدوري الأوروبي لهذا الموسم ، احتل برشلونة المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا. وصل برشلونة إلى هذه المرحلة بعد إقصاء نابولي. تصدّر غلطة سراي دور المجموعات بفوزه على لاتسيو ومرسيليا ولوكوموتيف موسكو ، ووصل إلى الدور الحالي مباشر .

غيابات برشلونة

داني ألفيس ليس متاحًا لبرشلونة في الدوري الأوروبي لأنه غير مسجل ، بينما لا يزال أنسو فاتي وصمويل أومتيتي وسيرجي روبرتو يعانون من الإصابة.

موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي

هذه المباراة بين برشلونة وجلطة سراي في الدوري الأوروبي ،تقام مساء اليوم الخميس الموافق 10 مارس 2022، في تمام الساعة 23:00 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن والكويت والبحرين وقطر ، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين ولبنان وسوريا، بينما في المغرب والجزائر وتونس يكون وقت البدء هو 21:00 مساء .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغلطة سراي

للجماهير في الوطن العربي الذين يرغبون في مشاهدة ذهاب دور الـ 16 في الدوري الأوروبي ، ستتوفر مباراة برشلونة وجلطة سراي ، عبر شبكة قنوات بي أن سبورت الرياضية، التي تملك الحقوق الحصرية لنقل البطولة، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديداً عبر قناة بي ان سبورت 1 بريميوم، كما بأمكانكم مشاهدة المباراة عبر موقعكم ماتش فوركي .

تاريخ مواجهات برشلونة وجلطة سراي

يتمتع برشلونة بإحصائيات جيدة في المباريات المباشرة مع غلطة سراي. التقى الفريقان أربع مرات في مسابقات مختلفة. ثلاثة انتصارات لبرشلونة وتعادل واحد بين الفريقين.الفريق التركي لم يهزم برشلونة بعد. فاز برشلونة في آخر ثلاث مواجهات مع جالطة سراي. كانت آخر مرة التقى فيها الفريقان في دوري أبطال أوروبا عام 2002. فاز برشلونة في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1 و2-0 على التوالي.