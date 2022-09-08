تراند اليوم : فيديو بنك الشمال الاسلامي ... +18 فضيحة بنك الشمال الاسلامي السوداني وتفاصيل الحادثة

عمليات بحث مكثفة في السودان عن فيديو بنك الشمال الاسلامي وحقيقته والذي يدعي ناشروه وجود حالات لواط وشذوذ جنسي في بنك الشمال الاسلامي، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فضيحة فيديو بنك الشمال الاسلامي، حيث ظهر شخصين من موظفي البنك وهما يمارسان اللواط.

وحتى اللحظة لم يصدر تعليق رسمي بالواقعة فيما طالب مغردون بضرورة محاسبة الموظفين مستنكرين تلك الفاحشة.

إدعى البعض أن هذه الحادثة ، حدثت قبل 10 سنوات، وأحد الفاعلين موظف بالبنك ، والآخَر من خارج البنك، وأنه في ذلك الوقت تستر الأمن عليها ، وأخفوا الفيديو ، والموظف إستقال من البنك، لكن جهات مجهولة أخرت الفيديو وتم تداوله بشكل مكثف .

وطالب مغردون سودانيون بضرورة محاسبة الموظفين المقترفين للواقعة والذين ظهروا في الفيديو لافتين إلى أن ذلك يعتبر من الأمور المشينة والخارجة عن التعاليم الاسلامية.

يذكر أن بنك الشمال الإسلامي هو في الخرطوم بالسودان تأسس فى عام 1983 ، وهو من أحد المؤسسات المالية الرئيسية في السودان ، وأحد البنوك الإسلامية الرائدة في كافة أنحاء العالم.

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية التى رفعت عنه السرية بتاريخ أغسطس عام 1996 وانجاز فرنسي في مصرف الشمال الإسلامي ، تم الاتفاق بشكل منفصل على أن أسامة بن لادن استثمر مبلغ خمسوت مليون دولار من ثروته في البنك عند وصوله إلى السودان في عام 1991 ، في مشروع مشترك مع كبار أعضاء الجبهة الإسلامية الوطنية .