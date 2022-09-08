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تراند اليوم : نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2020 .. لائحة الناجحين في مباراة التعاقد 2019 - 2020

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نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2020 ، أعلنت اليوم نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2020 ، ونشرت لائحة الناجحين في مباراة التعاقد 2020 و لائحة المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية لمباراة توظيف 1116 أستاذ(ة) .فقد أعلنت صباح اليوم وزارةالتربية الوطنية المغربية اسماء جميع الناجحين في مباراة التعاقد لاختبار الكتابي 2020 .

واكدت الوزارة أن النتائج ظهرت رسميا عبر عدد من المواقع الاخبارية المغربية وموقع وزارة التربية الوطنية .

وأوضح الوزارة أنه بلغ عدد المتقدمين  للمباراة 156 ألف متقدم ، و582 مترشح ومترشحة، للشغل 150 ألف منصب في وزارة التربية الوطنية المغربية .

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن موعد اجراء الاختبار الشفهي للناجحين 2020 .

يمكنكم استخراج نتائج الاختبارات الكتابية لمباريات التوظيف بالتعاقد ديجنبر 2019 من خلال الرابط التالي ، أو من خلال الرابط التالي ، أو من خلال الرابط التالي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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