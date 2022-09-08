تراند اليوم : هيفاء وهبي تحذر أحمد السقا وأحمد عز

القاهرة - الخليج 365

حذرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر رسالة مصورة، كل من الفنانين المصريين، أحمد السقا وأحمد عز.

وقالت هيفا وهبي في رسالتها التي وجهتها عبر خاصية القصص القصيرة "ستوريز"، على حسابها بموقع "إنستغرام"،: "بقولك إيه يا عز أنت وسقا خافوا مني".

رسالة هيفاء وهبي التحذيرية إلى أحمد السقا وأحمد عز، جاءت بمناسبة اقتحامها عالم "الأكشن" والمطاردات على شاشة السينما، في أحدث أفلامها السينمائية "أشباح أوروبا"، خاصة وأن كلا الممثلين من أبرز نجوم الحركة في العالم العربي.

وخضعت هيفاء وهبي لتدريبات شاقة استعدادا لدورها في فيلم "أشباح أوروبا"، الذي تنشغل بتصويره حاليا، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، وهو من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.

وتطل الفنانة اللبنانية في أحدث أفلامها بإطلالة جديدة، إذ تظهر شقراء في أحداثه.

وفيلم "أشباح أوروبا" هو ثالث أفلام هيفاء وهبي، بعد فيلمي "دكان شحاتة" للمخرج خالد يوسف و"حلاوة روح" من إخراج سامح عبد العزيز.