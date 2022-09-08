تراند اليوم : لمن تخطى سن الـ40.. اهتم بهذا الجزء من جسمك

وكالات - الخليج 365

قدمت جرّاحة العظام الألمانية ‫كارولين فيركمايستر، نصائح لمن تخطى الـ40 عاما، بدمج الأنشطة الحركة في الحياة اليومية.

وقالت فيركمايستر، إن حركية المفاصل تتراجع مع التقدم في العمر، بدءا ‫من منتصف الأربعينيات تقريبا مشيرة الى أنه لمواجهة تراجع حركية المفاصل والحيلولة دون تآكلها تنصح فيركمايستر ‫بدمج الأنشطة الحركية في الحياة اليومية.

ولحماية المفاصل نصحت جراحة العظام بصعود الدرج بدلا من ‫استخدام المصعد والذهاب إلى العمل بواسطة الدراجة الهوائية بدلا من ‫السيارة.

‫ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة الرياضات المناسبة للمفاصل مثل ‫السباحة والتمارين المائية وركوب الدراجات الهوائية والمشي باستخدام ‫العصي.

والمفصل هو مكان التقاء عظمين أو أكثر، وتكون نهاية العظم مغطاة بطبقة من الغضاريف تحميه من الاحتكاك والتآكل، كما يحاط المفصل بغلاف (كبسولة) من النسيج الضام، ويوجد في الفراغ بين السطحين الغضروفيين تجويف مملوء بمادة سائلة تسمى السائل الزلالي، الذي يعمل على تسهيل حركة المفصل.

ولحماية المفاصل ينصح بالحفاظ على وزن صحي، فالوزن الزائد سيئ للمفاصل والقلب والصحة، وقد يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل أو يفاقمها إذا كان الشخص مصابا بالفعل.

كما ينصح بالحفاظ على النشاط وممارسة رياضة تناسب مفاصل الشخص وصحته، كما يجب على الشخص حماية نفسه ومفاصله من الرضوض والحوادث أثناء ممارسة الرياضة أو العناية بالمنزل.