تراند اليوم : بث مباشر لبنان .. لبنان والسودان مباشر مشاهدة مباراة لبنان مباشر يلا شوت بث مباشر مباراة لبنان والسودان بث مباشر

بث مباشر لبنان والسودان مباشر مشاهدة مباراة لبنان مباشر يلا شوت بث مباشر مباراة لبنان والسودان بث مباشر مشاهدة مباراة السودان ضد لبنان lebanon vs sudan في كاس العرب اليوم الثلاثاء ، حيث من المقرر اليوم ان يلتقي المنتخب السوداني في نهايه مشوراه في كاس العرب بنظيره منتخب لبنان الذي خرج هو الاخر من دور المجموعات اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه والاخيره من دور المجموعات لبطوله كاس العرب 2021 ، وسوف تلعب مواجهه السودان و لبنان اليوم علي ارضيه ملعب المدينة التعليمية ، وسوف تبدا اليوم الموافق 7 ديسمبر مباراه السودان و لبنان في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة السودان ولبنان

المنتخب السوداني يدخل علي الطرف الاول في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الجوله الاخيره من دور المجموعات لبطوله كاس العرب ، المنتخب السوداني كان قد فشل في الصعود لدور التالي من البطوله يوم السبت الماضي وذلك عندما تلقي الخساره الثانيه له في المجموعه علي يد المنتخب المصري بنتيجه كبيره وهي خمس اهداف مقابل لاشئ ، المنتخب السوداني سوف يلعب مواجهه الليله وهو يريد تحقيق نتيجه جيده في مباراته الاخيره البطوله وعدم تلقي الخساره الثالثه له في المجموعه.

مباراة لبنان والسودان

علي الجانب الاخر منتخب لبنان فهو الطرف الثاني في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الاخيره من دور المجموعات لبطوله كاس العرب ، منتخب لبنان هو الاخر كان قد خرج من المنافسه علي الصعود من المجموعه وذلك عندما خسر بصعوبه امام المنتخب الجزائري يوم السبت الماضي وذلك بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، منتخب لبنان يحتل المركز الثالث قبل مواجهه اليوم وذلك بدون رصيد وهو اليوم سوف يبحث عن تعوض الخساراه في الجوله الاولي والثانيه قبل نهايه دور المجموعات.