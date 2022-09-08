تراند اليوم : الجزائر مصر مباشر .. مصر والجزائر مباشر بث مباشر مصر والجزائر مباراه مصر والجزائر مباشر بث مباشر لمباراة مصر والجزائر اليوم

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وتعد المواجهة هى الثالثة للبرتغالى كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر أمام منتخب محاربى الصحراء، حيث تواجه مع الجزائر مرتين سابقتين، فاز في مباراة خلال قيادته لمنتخب إيران عام 2018 بهدفين مقابل هدف، وخسر الثانية خلال قيادته منتخب كولومبيا عام 2019 بثلاثية نظيفة.

من سيأتى ثانيًا فى هذه المجموعة سيضرب موعدًا مع خصم صعب للغاية، وهو منتخب المغرب الذى فاز على الأردن وفلسطين بنفس النتيجة 4-0، لذلك تحاول مصر وكذلك الجزائر تأجيل المواجهة مع أسود الأطلس قدر المستطاع، وهذا ما يشعل من قيمة المباراة الأخيرة بينهما فى دور المجموعات.

وإن انتهت مباراة مصر والجزائر بالتعادل، مع عدم تحصل أى من لاعبى الفريقين على بطاقات، سيضطر الاتحاد العربى للجوء إلى القرعة لحسم من يتأهل كمتصدر ومن يتأهل كوصيف.