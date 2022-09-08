تراند اليوم : ماتش ريال مدريد مباشر .. ماتش الريال بث مباشر ريال مدريد وانتر ميلان بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم HD

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد انتر ميلان real madrid vs inter اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا ، من المقرر اليوم ان يستضيف ريال مدريد في مباراته الاخيره في دور المجموعات من دوري الابطال علي ارضيه ملعبه خصمه الايطالي فريق انتر ميلان الليله وذلك ضمن مباريات الجوله السادسه من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا ، وسوف تلعب مباراه ريال مدريد و انتر ميلان الليله علي ارضيه ملعب سانتياجو برنابيو معقل الريال والذي سوف يستقبل عليه انتر في مواجهه يسعي من خلاله الفريقين تحقيق نتيجه جيده في ختام دور المجموعات ، وسوف تبدا اليوم الموافق 7 ديسمبر مباراه ريال مدريد و انتر ميلان في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة ريال مدريد وانتر ميلان

ريال مدريد هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الجوله الاخيره من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا ، ريال مدريد قبل مواجهه اليوم كان قد حقق انتصار مهم له في طريق حصد لقب الدوري الاسباني في هذا الموسم وذلك عندما حقق الانتصار خارج ارضه علي فريق ريال سوسيداد وذلك بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، الريال حاليا هو متصدر المجموعه الرابعه برصيد 12 نقطه وذلك بعد ان خاض خمس مباريات في المجموعه ومن خلالهم كان الريال قد حقق الانتصار في اربع مباريات وخسر مباراه واحده.

مباراة انتر ميلان وريال مدريد

بينما فريق انتر ميلان فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الاياب من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، فريق انتر ميلان حاليا يختل المركز الثاني في المجموعه الرابعه ب 10 نقاط وذلك بعد ان لعب هو الاخر 5 مباريات في المجموعه ومن خلال هذه المباريات خقق انتر الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل وخسر الفريق الايطالي في مباراه واحده مباراته مع الريال ، واخر مباراه لعبها انتر قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق روما في الدوري الايطالي وقد حقق انتر الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ.