تراند اليوم : ماتش مصر مباشر .. ماتش مصر بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والجزائر بث مباشر ماتش مصر والجزائر مباشر HD

مشاهدة مباراة مصر والجزائر بث مباشر مشاهده مباراه مصر والجزائر بث مباشر مباراه مصر والجزائر ماتش مصر مباشر ماتش مصر بث مباشر ماتش مصر والجزائر مباشر ويخوض منتخب مصر ثالث مواجهاتة في بطولة كاس العرب ، امام منتخب الجزائر في مواجهة مرتقبة .

ويستعد كارلوس كيروش ،لهذة المباراة بتشكيلة مختلفة اقرب الي التشكيلة التي لعبت مباراة السودان .

فقد كان يعتمد كارلوس كيروش منذ تولية لقيادة منتخب مصر ، علي المحترفين امثال الفرعون المصري .

محمد صلاح و نجم الارسنال محمد النني كما انة اول من استقدم عمر مرموش نجم نادي شتوتغارت الالماني .

وتعتبر هذة البطولة هامة لكارلوس كيروش ، حيث من المقرر ان يعتمد علي اللاعبيين المحليين فقط .

مما سوف يساعد بعض الللاعبين علي ابراز امكانيتهم في مثل هذة المبارايات ، ومحاولة لفت انتباة البرتغالي اليهم .

ومن ابرز اللاعبين اللذي من المتوقع مشاركتهم عمر كمال عبد الواحد بعد الاداء الرائع اللذي قدمة في مباراة السودان .

و حسين فيصل رجل مباراة مصر والسودان الذي احرز هدف وصنع اخر، واحمد رفعت صاحب اجمل اهداف البطولة حتي الان .

تشكيلة منتخب مصر المتوقعة لمواجهة الجزائر

في حراسة المرمي / محمد الشناوي

الدفاع /عمر كمال عبد الواحد – احمد حجازي – محمود حمد الونش – احمد فتوح

خط الوسط / حمدي فتحي – عمروالسولية – محمد مجدي افشة

الهجوم / احمد رفعت– محمد شريف – مروان حمدي

يجلس علي دكة البدلاء /

( محمد صبحي – محمود جاد – ايمن اشرف – احمد ياسين – محمد عبد المنعم – مروان داوود – مهند لاشين – – احمد سيد زيزو – حسين فيصل )

و تقام مباراة مصر والجزائر في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الجزائر و تقام علي استاد الثمامة و تذاع علي قناة Bien Sports HD 1 و قنوات الكاس القطرية المفتوحة .