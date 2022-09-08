تراند اليوم : ماتش ليفربول مباشر .. ماتش ليفربول بث مباشر لمباراة ليفربول وميلان HD ليفربول وميلان مباشر مباراة ليفربول مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وميلان بث مباشر في الجولة السادسة لدور المجوعات بدوري أبطال أوروبا، باللقاء الذي يقام على ستاد سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا )، في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويبدو أن عشاق الكرة الأووبية على موعد مع مباراة قوية تجمع بين ليفربول وميلان في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من تأهل ليفربول لدور الـ16 من البطولة ألا أن لقاء اليوم سيكون من العيار الثقيل وخاصة وأن مواجهة اليوم ستكون نارية من أجل حسم البطاقة الثانية للتأهل للدور القادم بعدما ضمن ليفربول البطاقة الأولى عن جدارة واستحقاق، ليفربول يخوض لقاء اليوم قادما من انتصار مثير على وولفرهامبتون بهدف دون رد في اللقاء الأخيرة بالبريميرليج ليواصل مطاردة القمة التي يحتلها مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أكد أن فريقه يمتلك لاعبين على مستوى عالي للغاية، وأشاد المدير الفني الألماني بقدرات بمهاجمه ديفوك أوريجي الذي سجل هدف الانتصار القاتل للريدز على وولفرهامبتون في اللقاء الماضي، وقال المدير الفني الألماني إن ديفوك أوريجي مهاجم لا يصدق لأسباب مختلفة لا يشارك بصورة منتظمة، لكن آمل في يوم من الأيام أن يجد المدرب الذي يشركه في المباريات أكثر مني مشيرا إلى أنه أحد أفضل اللاعبين في إنهاء الهجمات الذين شاهدتهم في حياتي، لكن مع هذا الفريق العظيم وثلاثي خط الهجوم لدينا، لا يمكنه المشاركة طوال الوقت، وأوضح المدير الفني الألماني أن أوريجي سيحصل على فرصة في لقاء اليوم ولا سيما وأن الفريق تأهل رسميا للدور القادم من البطولة الأوروبية وسيحتاج إلى منح بعض اللاعبين قسطا من الراحة قبل مواجهات الفريق في الجولات القادمة.

المدير الفني الألماني أكد أن تجديد محمد صلاح نجم الفريق مع الريدز سيحتاج إلى وقت، وخاصة وأن محمد صلاح أكد في أكثر من مرة أنه يرحب بالبقاء في ليفربول، ولكن الأمر ليس بيده، وإنما قرار النادي، المدرب الألماني أكد أن المفاوضات مع اللاعب تسير على ما يرام ألا أنه غير متأكد من نجاح المفاوضات من عدمها، موضحا أن محمد صلاح بخير ويمر بفترة ممتازة مع الفريق.

أرقام محمد صلاح أمام ميلان

محمد صلاح يمتلك سجلا رائعا أمام الفرق الإيطالية، ولكن مادام لقاء اليوم أمام ميلان نرى أن محمد صلاح شارك في 4 مباريات فقط ضد ميلان، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء ولم يخسر أي لقاء، وأحرز محمد صلاح هدفين وصنع هدفين، علما بإن محمد صلاح أحرز هدفا في فوز فريقه في لقاء الدور الأول على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأهدر في هذه المباراة ركلة جزاء.

محمد صلاح ساهم في تسجيل هدف فوز فريقه على وولفرهامبتون في اللقاء الماضي ليصل للرقم 150 له في البريميرليج مع ليفربول، بعدما سجل 108 أهداف وصنع 42 في 160 مباراة، ولم يسهم في تسجيل 150 هدفا لليفربول في البريميرليج سوى 3 لاعبين فقط، هم: ستيفن جيرارد "212" وروبي فاولر "158"، يليهم صلاح بفضل صناعته هدف ووليفرهامبتون.

وفي الجانب الأخر نرى أن ميلان يدخل لقاء اليوم متمسكا بأماله وأحلامه في العبور للدور القادم من دوري أبطال أوروبا، بالنظر إلى تريتب جدول المجموعة نرى أن ليفربول يعتلي الصدارة برصيد 15 نقطة ويأتي خلفه بورتو البرتغالي برصيد 5 نقاط ثم يتواجد ميلان وأتلتيكو مدريد في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق، ميلان يلعب مباراة اليوم بحلمين الأول وكلاهما لا بد له فيهم من الانتصار وحصد النقاط الثلاثة، ففي حالة انتصار ميلان وحصد النقاط الثلاث سيصل رصيده إلى 7 نقاط وسيحتاج وقتها إلى تعادل بورتو وأتلتيكو مدريد من أجل العبور مباشرة مع ليفربول لدور الـ16 من دوري الأبطال، أما في حالة فوز ميلان مع انتصار بورتو سيتأهل بورتو للدور القادم لدوري الأبطال وسينتقل ميلان إلى الدوري الأوروبي، أما في حالة فوز ميلان مع فوز أتلتيكو مدريد سيتأهل ميلان لدوري الأبطال وسينتقل أتلتيكو مدريد للدوري الأروبي بفارق الأهداف التي تصب في مصلحة فريق ميلان الذي أحرز 5 أهداف بفارق هدف عن أتلتيكو مدريد، وسيحتاج أتلتيكو مدريد إلى تخطي عدد أهداف ميلان إذا ما اراد أن تستمر مغامرته بدوري الأبطال.

ميلان سيفتقد في لقاء اليوم لخدمات البرتغالي رافائيل لياو الذي تعرض للإصابة في لقاء ساليرنيتانا الأخير، وأثببت الفحوصات الطبية أن اللاعب يعاني من كدمة عضلية قوية في الفخذ الأيمن، تسببت في إصابة بسيطة في أوتار الركبة، ولن يكون قادرا على المشاركة في لقاء اليوم، كما سيعاني الفريق من غياب كل من انتي ريبيتش وأوليفييه جيرو ودافيد كالابريا وسيمون كايير، ألا أن المدير الفني لميلان أكد ثقته في قدرات وإمكانيات اللاعبين من أجل تحقيق الفوز في لقاء اليوم وانتظار نتيجة مواجهة بورتو وأتلتيكو مدريد أملا في العبور لدور الـ16 لدوري الأبطال.

تاريخ مواجهات ليفربول وميلان

دائما ما تشهد قمة ليفربول وميلان ندية وإثارة سواء داخل الملعب بين اللاعبين أو خارجه بين المدربين، لغة الأرقام عزيزي متابع يلا شوت توداي تشير إلى أن ليفربول تقابل مع ميلان في 18 لقاء ماضي، حقق العملاق الإنجليزي الانتصار في 8 مباريات بينما فاز ميلان في 6 مباريات وتعادل الفريقين في 5 مواجهات أي أن التقارب واضح للغاية بين الفريقين وسيسعى كل منهم في فرض سيطرته وكلمته على الأخر، ليفربول أحرز 30 هدفا في شباك ميلان، بينما أحرز ميلان 28 هدفا في شباك ليفربول وهو ما يعني أن المتعة الكروية عزيزي ومحبي يلا شوت توداي ستكون عامل أساسي في مواجهة الكبيرين ميلان وليفربول.

موعد مباراة ليفربول وميلان والقنوات الناقلة لها

تبدأ مباراة ليفربول وميلان في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، الساعة 22:00 بتوقيت مصر، الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة ليفربول وميلان عبر beIN Sports HD .