تراند اليوم : مباراة الجزائر مباشر .. مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر بث مباشر الجزائر ومصر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر مباشر مباراة الجزائر اليوم بث مباشر الجزائر ومصر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن ويلعب الفريق الوطني الجزائري للمحليين المدعوم ببعض عناصر الفريق الاول لكرة القدم، مقابلة واعدة امام نظيره المصري بملعب الجنوب بالدوجة ( 00ر20 بتوقيت الجزائر) بهدف تحقيق الفوز وتصدر المجموعة الرابعة لمسابقة كأس العرب فيفا-2021 الجارية بقطر من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

المنتخب الجزائري المتأهل للدور ربع النهائي على غرار منافسه المصري بعد الجولتين الأوليين لمرحلة المجموعات، سيكون هذه المرة أمام منافس من العيار الثقيل بعد اجتيازه دون عناء عقبتي السودان (4-0) ثم لبنان (2-0).

وصرح المدرب الوطني مجيد بوقرة بخصوص مواجهة الفراعنة:” ستكون المباراة صعبة للغاية، بالإضافة إلى رهان المرتبة الأولى فهي بمثابة لقاء محلي بين منتخبين يتعارفان جيدا، و حسب رأيي سيكون أبرز عامل بإمكانه صنع الفارق في هذا الصراع هو الاسترجاع جيدا و بسرعة”.

فالفريق الوطني الذي قد يسترجع الحارس رايس مبولحي و المدافع جمال بن العمري الغائبين عن مواجهة لبنان، مطالب بتوخي الحذر أمام تشكيلة مصرية تسعى بدورها الي تحقيق نفس الهدف و هو احتلال ريادة المجموعة، قصد مواجهة منافس اقل خطورة في الدور ربع النهائي.

من جهته صرح حارس المنتخب المصري و النادي الأهلي محمد الشناوي عن مواجهة اليوم الثلاثاء قائلا:” الجزائر، فريق ممتاز، الجميع يعتبرها من أبرز المرشحين في هذه المنافسة. نحترمها كثيرا ملثما هم يحترموننا. فهي مباراة نهائية قبل الأوان. أتوقع لقاء مثيرا من اجل نيل المركز الأول للمجموعة. نتوفر على مجموعة طيبة جاءت إلى قطر لتسجيل نتائج باهرة”.