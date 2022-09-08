تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وانتر ميلان HD بث مباشر ريال مدريد اليوم مباشر ماتش الريال بث مباشر HD

بث مباشر ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وانتر ميلان بث مباشر ريال مدريد اليوم مباشر ماتش الريال بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان بث مباشر في الجولة السادسة لدور المجوعات بدوري أبطال أوروبا، باللقاء الذي يقام على ستاد سانتياغو برنابيو، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، واستعاد ريال مدريد توازنه من جديد ونجح في الخروج من كبوة النتائج السلبية التي قدمها في بداية مشواره بالدوري الإسباني أو دوري الأبطال، فريق ريال مدريد اسفاد جيدا من تألق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي أصبح بمثابة صاروخ أهداف يسير على أرض الملعب ولا سيما وأنه قادر على التسجيل من أنصاف الفرص بجانب النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي استعاد بريقه ولمعانه وبات مفتاح لعب وانتصار الفريق في الفترة الماضية، ريال مدريد استطاع أن يعدل البداية المتواضعة التي حققها في دوري الأبطال فبعد أن انتصر على إنتر ميلان بهدف دون رد، خسر من شيريف تيراسبول بهدفين مقابل هدف، ثم عاد وانتصر على شاختار بخماسية دون رد، ثم كرر فوزه على الفريق الأوكراني بهدفين مقبل هدف، وفي الجولة الماضية من البطولة فاز على شيريف تيراسبول بثلاثية دون رد، وسيبحث الفريق الملكي عن كتابة النهاية السعيدة على مشواره في دور المجموعات مع الانتظار إلى ما ستسفر عنه قرعة الدور القادم من البطولة الأوروبية.

ريال مدريد يقدم أيضا على مستوى الليجا مواجهات قوية ومثيرة واستطاع أن يخطف الصدارة من ريال سوسيداد مستفيدا من النتائج السلبية التي يحققها أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الفترةالأخيرة ليهرب بالصدارة ويقترب من استعادة اللقب الذي خسره في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي لصالح أتلتيكو مدريد.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي قرر استبعاد جاريث بيل وسيبايوس وكريم بنزيما من لقاء اليوم بسبب الإصابة وقرر عدم التعجل بالدفع باي منهم في لقاء اليوم ولا سيما وان الفريق سيكون على أعتاب لقاء ناري يوم الأحد المقبل أمام أتلتيكو مدريد وسيحتاج الفريق فيه لكل العناصر المميزة، وجاءت قائمة ريال مدريد للقاء إنتر ميلان كالتالي، كورتوا، لونين، وتوني فويدياس، كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، وميندي، كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، إيسكو، وكامافينجا، هازارد، أسينسيو، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريجو، وماريانو دياز.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وإنتر ميلان

لغتة الأرقام عزيزي متابع يا شوت توداي تقول أن عشاق ومحبي كرة القدم على موعد مع مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان من العيار الثقيل وخارج التوقعات وعلى الرغم من أن الفريقين لم يتقابلا من قبل إلا في 18مباراة سابقة شهدت ندية وإثارة بين الفريقين وكانت الكلمة العليا للنادي الإسباني الذي فاز في 9 مباريات وتعادل في 7 مباريات بينما فاز إنتر ميلان في مباراتين فقط، وأحرز ريال مدريد 26 هدفا في شباك الإنتر بينما اهتزت شباك ريال مدريد في 21 مناسبة أي أن مباريات الفريقين عامرة بالندية والإثارة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيدي فالفيردي – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – ماركو أسينسيو

الهجوم: رودريجو – ماريانز دياز– فينيسيوس جونيور

موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان والقنوات الناقلة لها

تذاع مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم في قمة المجموعة أمام إنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت جرينيتش، وتتابعون مواجهة ريال مدريد وإنتر ميلان عبر موقعنا يلا شوت توداي إلى جانب قنوات بي إن سبورت.

وفي الجانب الأخر نرى أن إنتر ميلان يخوض لقاء اليوم باحثا عن الانتصار وحصد النقاط الثلاثة من أجل الثأر من الهزيمة التي تعرض لها الفريق إمام ريال مدريد في لقاء الدور الأول والتي لم يقدم فيها العملاق الإيطالي الأداء المنتظر منه، فريق إنتر ميلان قادم للقاء اليوم من انتصار مستحق على روما بثلاثية دون رد ليواصل الفريق الزحف للأمام في جدول ترتيب الكالتشيو ويحافظ على فرصه في التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي بعدما حصده في الموسم الماضي لنهي سيطرة يوفنتوس على البطولة في السنوات الأخيرة، إنتر ميلان قادم من انتصار ساحق على شاختار دونيستك الأوكراني بهدفين دون رد ليتأهل رسيما لدور القادم من البطولة الأوروبية عن جدارة واستحقاق وسيكون مطالبا في الفوز بمباراة اليوم للثأر من العملاق المدريدي بجانب تقليص الفارق من ريال مدريد صاحب الصدارة ألا أن الفريقين تأهلا رسميا للدور القادم من دوري الأبطال.

إنتر ميلان سيعاني في لقاء اليوم من غياب الأرجنتيني خواكين كوريا مهاجم الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في اللقاء الماضي أمام روما، ولن يكون النجم الأرجنيني حاضرا في لقاء اليوم متأثرا بإصابتة، ولا سيما وأن الفحوصات التي أجراها كوريا بالرنين المغناطيسي كشفت وجود إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، وسيتم إعادة تقييم اللاعب الأسبوع المقبل، وأوضحت التقارير أن الإصابة تتطلب من 20 إلى 25 يومًا من أجل التعافي، وبالتالي فإنه قد يعود على بداية عام 2022 المقبل.

إنتر ميلان سيكون أمام تحدي شخصي في لقاء اليوم وهو فك العقدة، حيث أن الفريق الإيطالي لم يعرف الانتصار على ريال مدريد في الفترة الأخيرة حيث أن الفريقين تقابلا في الموسم الماضي واستطاع ريال مدريد أن ينتصر في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدفين ثم عاد وانتصر في الإياب بهدفين دون رد وادى فوز ريال مدريد بخروج إنتر من دور المجموعات في الموسم الماضي، وفي الموسم الجاري وبعدما وقع الفريقين في مجموعة واحدة فاز ريال مدريد ذهابا وخارج الديار بهدف دون رد، علما بإن أخر فوز لإنتر ميلان على ريال مدريد كان في 25 نوفمبر لعام 98، وانتصر الفريق الإيطالي وقتها بثلاثية مقابل هدف، ومن وقتها تقابل الفريقين 3 مرات حقق ريال مدريد الفوز فيهم.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيش

خط الدفاع: ميلان سكرينيار - ستيفان دي فري - اليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكن كالهانغولو - ايفان بيريسيتش

خط الوسط الهجومي: ستيفانو سينسي

خط الهجوم: إدين دجيكو

تيبو كورتوا ضد سمير هاندانوفيش

من المنتظر أن يشهد لقاء اليوم تحدي قوي بين حارسي الفريقين، وبالنظر إلى لغة الأرقام نرى أن سمير هاندانوفيش حارس إنتر ميلان خاض 5 مباريات في دوري الأبطال استقبلت شباكه 3 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، وعلى مستوى الدوري الإيطالي تلقى الحارس 15 هدفا في 16 مباراة شارك فيهم وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.

وفي الجانب الأخر نرى أن تيبو كورتوا شارك في 5 مباريات بدوري الأبطال مع ريال مدريد 3 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، أما في دوري الأبطال فخاض كورتوا 16 لقاء في الليجا تلقت شباكه فيهم 15 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.

معلومات مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان.