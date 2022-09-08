تراند اليوم : الجزائر مباشر .. مباراة الجزائر مباشر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بث مباشر الأرضية HD قناة الارضية الجزائرية مباشر مباراة الجزائر اليوم

الجزائر مباشر مباراة الجزائر مباشر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباراة الجزائر اليوم بث مباشر الأرضية قناة الارضية الجزائرية مباشر رغم ضمان مصر والجزائر التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة بشكلٍ رسمي بعد أول جولتين، إلا أن المواجهة المرتقبة بينهما على استاد الجنوب بمدينة الوكرة، ستكون هامة للغاية لكلا الفريقين، خاصة وأنها ستحسم المتأهل على رأس المجموعة الرابعة بمونديال العرب، بعد تعادلهما في رصيد النقاط ورصيد الاهداف دون استقبال أي هدف.

كما أن منتخب الجزائر سيكون حريص للغاية للمحافظة على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الـ36 على التوالي ومواصلة رحلته نحو تحطيم الرقم العالمي المسجل باسم إيطاليا (37 مباراة)، ما سيدفع مدربي المنتخبين يلعبان بأفضل تشكيلة ممكنة.

موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

وسيبدأ منتخب مصر مباراة اليوم بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وامامه الرباعي أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، وأكرم توفيق في خط الدفاع.

وفي وسط الميدان، سيدفع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بالثلاثي حمدي فتحي، أيمن أشرف، و عمرو السولية منذ البداية في مباراة اليوم.

وفي المقدمة، يعتمد المدير الفني البرتغالي على محمد شريف، بجانب المتألق حسين فيصل و مروان حمدي لقيادة هجوم الفراعنة أمام محاربي الصحراء.

تشكيل منتخب مصر المتوقعة في مباراة اليوم امام الجزائر في كأس العرب 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أكرم توفيق

خط الوسط : حمدي فتحي، أيمن أشرف، عمرو السولية

خط الهجوم: محمد شريف، حسين فيصل، مروان حمدي