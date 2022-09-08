تراند اليوم : مشاهدة مباراة مصر مباشر .. بث مباشر مباراة مصر ماتش مصر مباشر مباراة الجزائر مباشر مباراة مصر والجزائر بث مباشر الجزائر مصر مباشر

مشاهدة مباراة مصر مباشر مباراة مصر والجزائر بث مباشر مباراة الجزائر مباشر ماتش مصر مباشر الجزائر مصر مباشر بث مباشر مباراه مصر بث مباشر مصر والجزائر بث مباشر مباراة مصر مصر و الجزائر مباشر يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ، منتخب الجزائر اليوم الثلاثاء، فى قمة كروية من العيار الثقيل فى الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس العرب المقامة حاليا بالدوحة.

ويتساوى منتخبا مصر والجزائر في عدد النقاط ( 6 لكل منهما ) من الفوز على منتخبي لبنان والسودان، كما يتساويان في عدد الأهداف المحرزة وفارق الأهداف ( 6 أهداف نظيفة)، كما يتساويان في بند اللعب النظيف الذي تلجأ إليه اللائحة في هذه الحالة حيث يخصم من كل فريق 3 نقاط لحصول مصر على 3 انذارات والجزائر على طرد غير مباشر نتيجة انذارين للاعب واحد في مباراة.

الترتيب الأهم في نهاية مباريات المجموعة لتحديد الأول والثاني، و في حالة استمرار التعادل بينهما خلال لقائهما معا ضمن الجولة الثالثة في النقاط والأهداف واللعب النظيف سيتحدد متصدر المجموعة الرابعة بالقرعة.

يدخل منتخب مصر بقيادة كيروش مباراة اليوم أمام الجزائر، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على السودان بخماسية نظيفة، وطالب الخواجة لاعبى المنتخب عدم الافراط فى الفرحة ونسيان المباراة تماما والتركيز فى مباراة الجزائر بهدف تحقيق الفوز والتأهل كأول للمجموعة لتأكيد أفضلية مصر وجدارتها بالتأهل كأول للمجموعة الرابعة.

كما يسعى منتخب مصر للفوز على الجزائر وحصد قمة المجموعة لتفادى مواجهة منتخب المغرب فى الدور التالى ببطولة كأس العرب.

ويدفع كيروش في مباراة اليوم بالقوة الضاربة بعدما أراح عدد كبير من اللاعبين في مباراة السودان التي شهدت منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الجدد، ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في مباراة اليوم هو محمد الشناوى في حراسة المرمى وأكرم توفيق وأحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد فتوح في الدفاع، وعمرو السولية وحمدي فتحي “ أو مهند لاشين " في وسط الملعب، وامامهما محمد مجدي أفشة ومصطفى فتحى ومحمد شريف ومروان حمدي ، ويوجد اتجاه للدفع بأحمد رفعت في مركز الجناح الأيسر على أن يكون محمد شريف مهاجم صريح.

فى المقابل، يخوض منتخب الجزائر مباراة الليلة بنفس دوافع الفراعنة حيث يرغب في الفوز لحسم قمة المجموعة وتفادي مواجهة المغرب في الدور التالي بجانب تأكيده على جدارته بصدارة المجموعة المجموعة.

ويقول مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر المحليين "مواجهة المنتخب المصرى ديربي كبير، والديربي يبقى ديربي له خصوصياته وصعوبته، وجهزنا أنفسنا جيدا لهذه المواجهة".

وأضاف مدرب منتخب الجزائر، "من الصعب على اللاعبين خوض مباراة كل 3 أيام، سنكون مطالبين بالاسترجاع الجيد خلال فترة وجيزة، أتمنى أن يكون مستوى اللياقة جيد لتقديم مباراة جيدة ".

ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام مصر هو حراسة المرمى: رايس مبولحي.الدفاع: حسين بن عيادة - جمال بلعمري - عبد القادر بدران -أيوب عبد اللاوي،الوسط: سفيان بن دبكة - زكريا الدراوي - ياسين براهيمي (أمير سعيود).الهجوم: زين الدين بوتمان - بغداد بونجاح - يوسف بلايلي.