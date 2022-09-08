تراند اليوم : بث مباشر مصر .. مشاهدة مباراة مصر والجزائر بث مباشر HD بث مباشر مصر والجزائر مباراة مصر والجزائر مباشر HD مصر والجزائر مباشر

يلتقي منتخبي مصر والجزائر للقاء الحاسم في تصفيات كأس العرب الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءاً وتستمر البطولة المخصصة لكأس العرب من تاريخ الثلاثين من شهر نوفمبر لعام 2021 حتى تاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر في عاصمة دولة قطر الدوحة، وبدأ المنتخب المصري مبارياته في هذا الكأس خلال المباراة الأولى التي كانت في تاريخ الأول من شهر ديسمبر، حيث واجه خلال هذه المباراة نادي لبنان، والذي يعتبر من ضمن المجموعة الرابعة، كما واجه فريق السودان خلال تاريخ الرابع من شهر ديسمبر، وآخر مبارياته في الدور الثالث اليوم هي ضد الفريق الجزائري.

وستكون تقسيمة الفريق في هذه المباريات على النحو الآتي:

خط الهجوم: مروان حمدي- محمد شريف-أسامة فيصل- حسين فيصل.

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – مهند لاشين – عمر كمال – امام عاشور – أحمد رفعت – أحمد زيزو – أفشة – مصطفي فتحي.

خط الدفاع : أكرم توفيق – أحمد فتوح – الونش – أيمن أشرف – أحمد ياسين – محمد عبد المنعم – مروان داوود.

حراسة المرمي : محمد الشناوي – محمود جاد – صبحي.

جدول مباريات كأس العرب للمنتخبات

كأس العرب 2021، يتم اعتبارها بأنها النسخة ذات الرقم العاشر من البطولة التي يتم القيام بها خلال كأس العرب، حيث سيتم فيها مشاركة عدد من المنتخبات والتي يصل عددها إلى 23 منتخب عربي، بينما يصل عدد الأندية التي ستشارك في النهائيات إلى ستة عشر نادي والمسؤول عن مثل هذه المباريات هو الاتحاد الدولي لكرة القدم، وستبدأ هذه المباريات خلال تاريخ الثلاثين من شهر نوفمبر هذا العام، وستبقى مستمرة حتى تاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر من نفس العام، وسيكون جدول المنتخبات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: قطر وعمان والعراق والبحرين.

المجموعة الثانية: موريتانيا وسوريا والإمارات وتونس.

المجموعة الثالثة: فلسطين والأردن والسعودية والمغرب.

المجموعة الرابعة: السودان ولبنان والجزائر ومصر.

قمنا اليوم بتقديم أهم المعلومات التي وردت حول مواعيد جميع مباريات منتخب مصر في كأس العرب، حيث ستبدأ مشاركات المنتخب المصري منذ اليوم الأول من شهر نوفمبر، وسيشارك في ما يقارب الثلاث مباريات في الدورة الأولى مع كلا من نوادي لبنان، والسودان والجزائر على الترتيب.