تراند اليوم : بث مباشر الجزائر .. مصر والجزائر مباشر بث مباشر مباراة مصر HD الجزائر مصر مباشر بث مباشر مصر والجزائر HD مباراة مصر والجزائر مباشر

بث مباشر مصر والجزائر الجزائر مصر مباشر بث مباشر الجزائر بث مباشر مباراة مصر بث مباشر مصر الجزائر مباراة مصر والجزائر مباشر مصر والجزائر مباشر بث مباشر مصر مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر اون لاين مباراة الجزائر مصر مباشر كشف كارلوس كيروش عن تشكيلة المنتخب المصري، أمام الجزائر اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر الجاري، في ختام دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2021.

يخوض نجوم منتخب مصر مواجهة الجزائر بمعنويات قوية بعد اكتساح السودان بخماسية نظيفة في الجولة الماضية، بجانب التساوي مع محاربو الصحراء في عدد النقاط والأهداف المسجلة.

يحتاج الفراعنة إلى الفوز حتى لو بهدف دون رد حتى ينفرد بصدارة المجموعة ويواجه صاحب المركز الثاني من المجموعة الثالثة.

يحتاج لاعبو مصر إلى التركيز الشديد أمام هجمات المنتخب الجزائري الذي سجل 6 أهداف، ورغم الخروج بشباك نظيفة أمام لبنان والسودان، لكن المهمة ستكون أصعب أمام محاربو الصحراء.

اختار كيروش فيصل للمشاركة بشكل أساسي بعد تألقه أمام أسوان، كما استمر أيمن أشرف في مركزه الجديد في وسط الملعب.

تشكيلة المنتخب المصري في مباراة اليوم ضد الجزائر في كأس العرب 2021

وجاءت تشكيلة المنتخب المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق ــ أحمد حجازي ــ محمود حمدي الونش ــ أحمد فتوح

خط الوسط: أيمن أشرف ــ حمدي فتحي ــ عمرو السولية

خط الهجوم: مروان حمدي ــ محمد شريف ــ حسين فيصل