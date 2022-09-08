تراند اليوم : بث مباشر مانشستر .. بث مباشر مانشستر سيتي ضد لايبزيج مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ leipzig vs man city في دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء ، خارج ارضه اليوم يختتام المان سيتي مبارياته في دور المجموعات من دوري الابطال وذلك عندما ينزل ضيفا ثقيلا علي فريق لايبزيغ الالماني الليله وذلك ضمن مواجهات الجوله السادسه من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه مانشستر سيتي و لايبزيغ الليله علي ارضيه ملعب ريد بول ارينا معقل لايبزيغ والذي سوف يستقبل عليه المان سيتي في ختام مشوراه الفريقين في دور مجموعات ، وسوف تبدا اليوم المباراه في تمام الساعه الثامنه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ

مانشستر سيتي هو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الجوله السادسه من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا ، مان سيتي تمكن السبت الماضي من تصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي لهذا الموسم وهو حامل اللقب الموسم الماضي وذلك عندما حقق الانتصار خارج ارضه علي حساب فريق واتفورد وذلك بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدف ، المان سيتي حاليا هو متصدر المجموعه الاولي برصيد 12 نقطه وذلك بعد ان خاض خمس مباريات في المجموعه ومن خلالهم حقق المان سيتي الانتصار في اربع مباريات وخسر الفريق مباراه واحده قبل مواجهه اليوم.

مباراة لايبزيغ ومانشستر سيتي

وعلي الجانب الاخر فريق لايبزيغ فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الاخيره من دور المجموعات لدوري الابطال لهذا الموسم ، فريق لايبزيغ قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الثالث في المجموعه الاولي برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان خاض الفريق خمس مباريات هو الاخر في المجموعه ومن خلالهم كان لايبزيغ حقق الانتصار في مباراه وتعادل ايضا في مباراه وخسر لايبزيغ ثلاث مباريات قبل مباراته مع مان سيتي ، واخر مباراه لعبها فريق لايبزيغ قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق يونيون برلين في الدوري الالماني وقد خسر لايبزيغ هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف.