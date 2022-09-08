تراند اليوم : نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2018 من وزارة التربية والتعليم السودانية ظهرت الان

نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2018 من وزارة التربية والتعليم السودانية ظهرت الان ،تقوم وزارة التربية والتعليم السودانية بالإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية فى كل الولايات السودانية والمرتقب ظهورها بعدما قام المصححون بتصحيح كافة أوراق طلاب الثانوية وتم رصد الدرجات وتجهيز النتيجة، على أن يقوم وزير التربية والتعليم السوداني باعتماد نتيجة الثانوية السودانية.

روابط نتيجة الثانوية السوادنية من وزارة التربية والتعليم السودانية

هذا وتظهر نتيجة الثانوية السودانية على موقع وزارة التربية والتعليم بعدما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم قيام الوزارة رسميا بالكشف عن النتيجة اليوم فى مؤتمر صحفي لعرض نتائج الشهادة السودانية للصف الثالث الثانوي السوداني.

طريقة الحصول على شهادة الثانوية السودانية

يمكن لكل الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الثانوية السودانية من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص به فى تعليق على الموضوع من أجل المساعدة فى معرفة النتيجة فور ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

ويشهد موقع وزارة التربية والتعليم السودانية حالة من الضغط الكبيرة من جانب الطلاب وهو ماأثر على الرابط والذى تتاح عليه نتائج الثانوية السودانية فى كل الشعب وخاصة العلمي والأدبي، كان طلاب الشهادة الثانوية السودانية قد أنهوا امتحاناتهم على أن تعلن اليوم النتائج فى مؤتمر صحفي من وزارة التربية والتعليم.

استخرج مباشرة نتيجة الشهادة السودانية عبر موقع رابط موقع حكومة السودان الالكترونية حسب رقم الجلوس لجميع الطلاب والطالبات في الثانوية العامة السودانية .

حيث تعلن وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتائج الشهادة السودانية لطلاب الثانوية العامة اليوم الخميس 5 يوليو 2018 لجميع المحافظات السودانية برقم الجلوس او رقم الطالب مباشرة خلال مؤتمر صحفي لها يبث عبر تلفزيون السودان الرسمي.

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وزارة التربية والتعليم أكدت أعلنت ان نتيجة الشهادة السودانية 5 يوليو 2018 ، لجميع المحافظات السودانية بشكل رسمي، فقد انتهت المرحلة الثانية من أعمال الكنترول بدأت في أول يونيو الحالي.

وأوضحت الوزارة أنها انتهت من تصحيح أوراق الامتحان في (9) مراكز بمشاركة (5700) معلماً ومعلمة. يذكر أن الطلاب الممتحنين في المساق الأكاديمي والفني والأهلي بلغ عددهم (528230) طالب وطالبة، بزيادة 69664 طالباً وطالبة عن العام السابق، موزعين على 3216 مركز بينهم 2996 مركزاً أكاديمياً

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وزيرة التربية والتعليم بالسودان، الأستاذة “آسيا محمد عبد الله” قريبا،أكدت أنه تم تخصيص ما يقرب من خمسة ألاف وسبعمائة معلم لعمليات التصحيح و حوالي ألف معلم لعمليات رصد الدرجات، يذكر أن نحو 528230 طالب وطالبة قد أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2018، وأنه قد زاد عدد الطلبة والطالبات بنحو 69664 عن العام الماضي.

الاستعلام عن نتائج الثانوية السودانية 2018

وفرت وزارة التربية والتعليم السودانية رابطا يمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية بسهولة ويسر،ونقدم لكم من خلال موقعنا رابط وزارة التربية والتعليم السودانية .