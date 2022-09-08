تراند اليوم : نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2018 .. نتائج الثانوية الازهرية 2018 الآن برقم الجلوس موقع الازهر التعليمي

نتائج الثانوية الازهرية 2018 الآن برقم الجلوس موقع الازهر التعليمي، يمكنكم الحصول الآن علي نتائج الثانوية الازهرية لهذا العام، هذا وبعد أن أقر شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، أن نتائج الثانوية الأزهرية باتت جاهزة الآن ويمكنكم الحصول عليها من خلال متابعة موقع الأزهر التعليمي.

كما وأشار الطيب في مؤتمر صحفي له أمس أن مشيخة الأزهر أنتهت من كافة إجرائات التصحيح، وتم بالفعل رصد كافة الدرجات الخاصة بطلبة الثانوية، وتم رفع العلامات لجميع طلاب المرحلة الثانيو علي موقع الأزهر التعليمي، ويمكن لجميع الطلاب الدخول الي الموقع والبحث برقم الجلوس للحصول علي النتيجة علي الفور.

رابط موقع الأزهر التعليمي تنائج الثانوية الازهرية برقم الجلوس

أعلنت مشيخة الازهر في جمهورية مصر العربية مساء أمس السبت انها ستعلن صباح اليوم عن نتائج الثانوية الأزهرية لهذا العام 2018، كما وانها تعمل علي قدم وساق من أجل الإعلان عن النتائج في الموعد المحدد لها، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في ساعات القليلة المقبلة من صباح اليوم الأحد، ونوهت الشيخة الأزهر الي ان النتائج ستكون متوفرة علي موقعها الرسمي، ولهذا نضع هنا بين أيديكم رابط موقع الازهر التعليمي للحصول علي نتائج الثانوية الازهرية اضغط هنـــــــا.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية بجميع المحافظات المصرية برقم الجلوس 2018

متابعينا الاعزاء يسرنا ان نضع بين ايديكم في هذه الفقرة رابط الإستعلام عن نتائج الثانوية الازهرية برقم الجلوس وفي جميع المحافظات المصرية وهي: محافظة القاهرة، محافظة الاسكندرية، محافظة الشرقية، محافظة الغربية، محافظة كفر الشيخ، محافظة المنيا، محافظة الفيوم، محافظة السويس، محافظة قنا، محافظة الدقهلية، محافظة المنوفية، محافظة اسيوط، محافظة شمال سيناء، محافظة جنوب سيناء، ادارة حلوان التعليمية، ادارة 6 اكتوبر التعليمية، محافظة الاسماعيلية، محافظة مطروح، محافظة دمياط، محافظة اسوان، محافظة بورسعيد، محافظة بني سويف، محافظة سوهاج، محافظة البحيرة،محافظة البحر الاحمر. رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية الازهرية 2018 برقم الجلوس في جميع المحافظات المصرية من هنـــــــــــا.