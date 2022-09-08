تراند اليوم : نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2018 .. معرفة تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية السودانية .. تفاصيل الشهادة الثانوية 2018

معرفة تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية السودانية ، تفاصيل الشهادة الثانوية 2018 ، نتيجة الثانوية العامة 2018 في السودان أخذ مساحة واسعة من مختلف الأطياف الصحفية في الدولة السودانية الإفريقية، وفي هذا الأمر جليل واضح على اهمية التعرف على النتائج التي تخص مرحلة الثانوية العامة في دولة السودان الشقيق بمختلف المحافظات التي تخصه والمدن والضواحي كذلك، وإنطلاقاً من الاهمية التي تخص التعرف على هذه النتائج نعلمكم بما يخص موعد المؤتمر الصحفى لاعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 في السودان في السطور والفقرات التالية علها تمطركم بتفاصيل تحتاجونها فعلاً بهذا الصدد.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2018 في السودان

موعد المؤتمر الصحفى لاعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 في السودان سيكون كاشف عن النتيجة التي تخص العديد من المناطق في الجمهورية السودانية والتي كان منها “ولاية نهر النيل الابيض، ومدينة الخرطوم، ومحافظة سنار الجزيرة، ومحافظة البحر الاحمر، وشمال كردفان، وولاية الولاية الشمالية، ولاية نهر النيل، كذلك ولاية القضارف، وولاية النيل الازرق، وغرب كردفان، وجنوب كردفان،ومنطقة كسلا، وكذلك ولاية شمال دارفور، وشرق دارفور، ووسط دارفور، وغرب دارفور، وجنوب دارفور.

أما عن موعد المؤتمر الصحفى لاعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 في السودان فتم الكشف عن أنه سيحل في العشرين من شهر يونيو الجاري حسبما أفادت التقارير الصادرة عن وزارة التربية والتعليم السودانية والتي أكدت بدورها على أن مسؤولية التعرف على النتائج ستتم بطرق معينة كما في الأعوام السابقة.

نتيجة الثانوية العامة 2018 في السودان

وتم الكشف ان هناك العديد من المناطق الإدارية التعليمية التي سوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية فيها تباعاً والتي كانت كما يلي:

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 ولاية نهر النيل

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 الولاية الشمالية

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 ولاية البحر الأحمر

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 ولاية القضارف

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 ولاية كسلا

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 ولاية سنار

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 ولاية الخرطوم

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 ولاية الجزيرة

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 ولاية شمال كردفان

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 ولاية وسط دارفور

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 ولاية شمال دارفور

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 ولاية غرب دارفور

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 ولاية النيل الأزرق

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 ولاية النيل الأبيض

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 ولاية جنوب كردفان

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 ولاية غرب كردفان

نتيجة الشهادة السودانية لعام 2018 ولاية شرق دارفور

نتيجة الشهادة السودانية لعام2018 ولاية جنوب دارفور

كما ونضع لكم رابط معرفة نتيجة الشهادة السودانية الثانوية 2018 في الخرطوم والجزيرة والبحر الاحمر وكسلا والنيلين لجميع الطلاب والطالبات الان استخرج كشف الدرجات نتيجة الشهادة السودانية عبر موقع رابط موقع حكومة السودان الالكترونية حسب رقم الجلوس لجميع الطلاب والطالبات في الثانوية العامة السودانية كاملة.

حيث تعلن وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتائج الشهادة السودانية لطلاب الثانوية العامة اليوم الخميس 5 يوليو 2018 لجميع المحافظات السودانية برقم الجلوس او رقم الطالب مباشرة خلال مؤتمر صحفي لها يبث عبر تلفزيون السودان الرسمي.

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وزارة التربية والتعليم أكدت أعلنت ان نتيجة الشهادة السودانية 5 يوليو 2018 ، لجميع المحافظات السودانية بشكل رسمي، فقد انتهت المرحلة الثانية من أعمال الكنترول بدأت في أول يونيو الحالي.

وأوضحت الوزارة أنها انتهت من تصحيح أوراق الامتحان في (9) مراكز بمشاركة (5700) معلماً ومعلمة. يذكر أن الطلاب الممتحنين في المساق الأكاديمي والفني والأهلي بلغ عددهم (528230) طالب وطالبة، بزيادة 69664 طالباً وطالبة عن العام السابق، موزعين على 3216 مركز بينهم 2996 مركزاً أكاديمياً

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وزيرة التربية والتعليم بالسودان، الأستاذة “آسيا محمد عبد الله” قريبا،أكدت أنه تم تخصيص ما يقرب من خمسة ألاف وسبعمائة معلم لعمليات التصحيح و حوالي ألف معلم لعمليات رصد الدرجات، يذكر أن نحو 528230 طالب وطالبة قد أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2017-2018، وأنه قد زاد عدد الطلبة والطالبات بنحو 69664 عن العام الماضي.

الاستعلام عن نتائج الثانوية السودانية 2018

وفرت وزارة التربية والتعليم السودانية رابطا يمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية بسهولة ويسر،ونقدم لكم من خلال موقعنا رابط وزارة التربية والتعليم السودانية .