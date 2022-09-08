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تراند اليوم : نتائج البكالوريا في دورة المراقبة 2018 .. نتائج امتحان البكالوريا في دورة المراقبة لسنة 2018 مع كيفية الحصول على نتائج الباكالوريا دورة المراقبة عبر الارساليات SMS

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ننشر لكم زوارنا الاعزاء نتائج امتحان البكالوريا في دورة المراقبة لسنة 2018 ، و أعلنت اليوم وزارة التربية في بلاغ صادر عنها كافة المترشحين لامتحان البكالوريا في دورة المراقبة انها توفر خدمة لنشر النتائج الامتحان بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال الرقمي "ا س ام اس" وذلك بالنسبة الى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لاتصالات تونس واوريدو واورنج .

ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في دورة المراقبة عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بخدمة "ا س ام أس" انطلاقا من يوم الأربعاء 2 جويلية على الساعة العاشرة صباحا وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة الى الرقم 85005 على النحو التالي:

BACثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية

ويجدر التوضيح ان رقم التسجيل بامتحان البكالوريا ينبغي ان يكون متكونا من 6 ارقام ورمز بطاقة التعريف الوطنية متكونا من 8 ارقام

هذا ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة وفق بلاغ وزارة التربية ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان والمعدل النهائي واعداد مختلف المواد وذلك قبل موعد الاعلان الرسمي عن النتائج.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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