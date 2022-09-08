تراند اليوم : استخراج نتائج ختم الدروس الإبتدائية في موريتانيا 2018 مباشرة موقع وزارة التهذيب نتائج الكونكور حسب الاسم

موريتانيا - الخليج 365

ظهرت كافة نتائج ختم الدروس الابتدائي للعام 2018 في موريتانا لجميع الطلاب والطالبات عبر موقع وزارة التهذيب في موريتانيا .

فقد طالبت وزارة التهذيب الوطني المريتانية من جميع طلاب وطالبات المتقدمين للسنة الاولى الاعدادي بضرورة الدخول لموقع وزارة التهذيب الوطني الموريتانية للاطلاع على كافة نتائج اختبارات الكونكور للعام 2018 بشكل رسمي .

نتائج كونكور 2018

أعلنت وزارة التهذيب الوطني قبل قليل عبر موقعها الالكتروني ، فقد وجهت وزارة التهذيب الوطني بموريتانيا علي الطلبة المرشحين لدخول المسابقة، الدخول علي الموقع الرسمي رابط وزارة التهذيب الوطني لنتائج كونكور 2018 ، ويظهر بالرابط طريقة الدخول علي الموقع ودليل استرشادي يوضح طريقة التعامل والدخول علي الموقع ومعرفة النتيجة برقم الجلوس الخاص بالطالب.

ووفق نص الإعلان الوارد في الصورة المرفقة فإن صفحة الموقع التي ينتظر أن تحتوي على النتائج تقع في الوقت الحالي تحت التحديث، حيث تعمل الطواقم الفنية في الوزارة على رفع النتائج التي تم تمريرها اليوم بعد أن ظلت طيلة عطلة نهاية الأسبوع بانتظار بداية الدوام من أجل إنهائها.

ويبدو أن الوزارة استعاضت بموقعها الأصلي عن الموقع الذي كانت تستتغله لنشر النتائج خلال الأعوام الماضية، حيث يبدو حاليا تحت الصيانة.

وقد ظهر الموقع مصحوبا بموديل جانبي سيحتوي على نتائج المسابقات الوطنية للعام 2015 حيث يظهر الموديل مع مادة واحدة وهي نتائج مسابقة ختم الدروس الابتدائية 2015 على أن تتبع بمواد لاحقة لنتائج بقية المسابقات، وهو الموديل الذي حل محل موديل آخر كان بموقع الوزارة وبه لائحة المرشحين لمختلف المسابقات الوطنية.

وهذا رابط موقع الوزارة الذي ستعلن عبره عن النتائج www.education.gov.mr