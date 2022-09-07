تراند اليوم : مباراة برشلونة مباشر .. مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن برشلونة بث مباشر ماتش برشلونة مباشر الآن

يستضيف فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم الأربعاء منافسه فيكتوريا بلزن التشيكي في إطار منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستهل برشلونة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا بمواجهة فيكتوريا بلزن في مجموعة تعتبر الأصعب هذا الموسم بدور المجموعات.

ويتواجد برشلونة في المجموعة الثالثة رفقة فريق بايرن ميونخ الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي بالإضافة إلى فيكتوريا بلزن.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم بدوري أبطال أوروبا

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد بلزن، حيث سيدفع الإسباني تشافي هيرنانديز بكامل أوراقه الرابحة على أمل تحقيق الفوز.

وسيستمر تشافي هيرنانديز بالدفع بالتشكيلة التي لعب بها المباريات السابقة، بتواجد الثلاثي الهجومي “روبرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وعثمان ديمبيلي”.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم كالتالي :

حراسة المرمى : أندريه تير شتيجن

خط الدفاع : جولز كوندي، رونالد أراوخو، إيريك جارسيا، أليكس بالدي

خط الوسط : جافي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري

خط الهجوم : رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي