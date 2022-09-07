تراند اليوم : توتنهام مباشر .. بث مباشر توتنهام ومارسيليا بث مباشر مباراة توتنهام ومارسيليا يلا شوت مشاهدة بث مباشر توتنهام ومارسيليا الآن

مباشر مباراة توتنهام هوتسبير ضد أولمبيك مارسيليا Tottenham vs Marseille فى دوري ابطال اوروبا، حيث يحل فريق أولمبيك مارسيليا ضيفاً على ارض ملعب توتنهام هوتسبير في مواجهة فريق توتنهام هوتسبير فى مباراة الجولة الاولي للمجموعة الرابعة من دوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء.

يلتقي توتنهام مع مرسيليا في ملعب توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء حيث سيكون لدى توتنهام قوة كافية لتحقيق الفوز، جاء توتنهام إلى هذه المباراة في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بنتيجة 2-1 على فولهام، ومع هذا الفوز، حصل الفريق على 14 نقطة جعلته يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري، لقد سجل توتنهام ما مجموعه 12 هدفًا بمتوسط ​​هدفين لكل مباراة في المباريات الست الماضية.



مباراة توتنهام هوتسبير وأولمبيك مارسيليا اليوم



على الجانب الآخر، كان مارسيليا أحد أفضل الفرق في دوري الدرجة الأولى الفرنسي على مدى السنوات العديدة الماضية وخاصة خلال العام السابق، ويبدو أن مارسيليا قد بدأ من حيث توقف في الموسم السابق فلقد احتل المركز الثاني في ترتيب الجدول، هو في سلسلة خالية من اي هزيمة حتى الآن، فاز مارسيليا بجميع المباريات الثلاث السابقة ليصعد إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري حتى الآن، علاوة على ذلك، فقد سجل ما مجموعه ست اهداف من المباريات الثلاث السابقة، من خلال تلك الاحصائيات، توقع فوز توتنهام يوم الثلاثاء، ونتوقع من مارسيليا تقديم منافسة قوية بالنظر إلى اداءه مؤخرًا في الدوري الفرنسي الممتاز.

لعب توتنهام هوتسبير ستة مباريات متتالية دون ان يتلقي اي هزيمة وسجل ما مجموعه 12 هدفًا في هذه المباريات، لاحظ أيضًا أنه فاز بجميع مبارياته الثلاثة السابقة على أرضه، من ناحية أخرى، لم يفز مارسيليا في أربع مباريات من مبارياته الست السابقة خارج ارضه، بالنظر إلى هذه الملاحظات، نتوقع فوزًا لتوتنهام.



تشكيلة توتنهام هوتسبير المتوقعة ضد أولمبيك مارسيليا



بالنسبة الى تشكيلة توتنهام هوتسبير المتوقعة ضد أولمبيك مارسيليا اليوم الاربعاء في المباراة التى ستقام على ارض ملعب توتنهام هوتسبير فمن المتوقع ان يلعب نادى توتنهام هوتسبير المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: هوغو لوريس، وفي خط الدفاع: كريستيان روميرو، كليمنت لينجليت، إريك داير؛ وفي خط الوسط: إيمرسون رويال، بيير إميل هوجبيرج، رودريجو بنتانكور، إيفان بيريسيتش؛ اما في خط الهجوم: ريتشارليسون، هاري كين، سون هيونغ مين.



تشكيلة أولمبيك مارسيليا المتوقعة ضد توتنهام هوتسبير



بالنسبة الى تشكيلة أولمبيك مارسيليا المتوقعة ضد توتنهام هوتسبير اليوم الاربعاء في مباراة الجولة الاولي لدوري ابطال اوروبا فمن المتوقع ان يلعب نادى أولمبيك مارسيليا المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: بو لوبيز، وفي خط الدفاع: تشانسيل مبمبا، ليوناردو باليردي، سيد كولاسيناك؛ وفي خط الوسط: جوناثان كلاوس، فالنتين رونجير، جوردان فيريتوت، نونو تافاريس؛ وفي خط الوسط الهجومي: ماتيو جويندوزي، جيرسون؛ اما في خط الهجوم: لويس سواريز.