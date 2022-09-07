تراند اليوم : بث مباشر ليفربول ونابولي .. بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي ليفربول و نابولي مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن

بث مباشر ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة فريق نابولي الإيطالي ضمن المواجهات المباشرة للدور الأول "الذهاب لحساب الجولة الأولى في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، ويستقبل ملعب دييغو ارماندو مارادونا أحداث اللقاء، كما يعتبر المعلب الأساسي لفريق نابولي الإيطالي، ويتجهز الريدز لأول مواجهاته الأوروبية خارج ميدانه، حيث تُسافر دفعة الفريق متوجهة نحو إيطاليا من أجل حوض اللقاء الأقوى في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من ليفربول الإنجليزي، أياكس الهولندي، نابولي الإيطالي ورينجرز الإسكتلندي، مجموعة تبدو سهلة لكنها صعبة في تحديد هوية الفرق المتأهلة للأدوار الحاسمة في المسابقة، ويسعى فريق ليفربول من خلال النسخة الجديدة المسابقة المنافسة عليها والتأهل للأدوار القادمة ويسعى أن يتوج باللقب خاصةً عقب خسارته في نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد الذي توج بطلًا للأبطال، وسيدخل ليفربول لقاء نابولي بحثًا عن فوزه الأول من أجل إعادة الثقة للاعبين داخل القلعة الحمراء خاصةً بعد الأزمة التي يمر بها الفريق على مستوى المسابقة المحلية البريميرليغ، حيث يُقدم الفريق نتائج سيئة جدًا انتصارٍ وحيد من أصل ست مواجهات خاضها، وتعثر فريق في الجولة السادسة الماضية من الدوري الإنجليزي بتعادلٍ سلبي بدون أهداف في المباراة التي جمعته بفريق إيفرتون، ويعول الريدز كثيرًا على بطولة دوري الأبطال حيث يريد الفريق تتويج باللقب القاري وانهاء الموسم بشكلٍ مثالي.

كما يستضيف فريق نابولي الإيطالي نظيره الإنجليزي ليفربول لحساب الجولة الأولى من منافسات مسابقة دوري الأبطال القارية، ويسعى فريق نابولي العائد من جديد للبطولة الأوروبية للمنافسة بقوة على بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية، حيث يريد نابولي تحقيق إنجاز قاري هذا الموسم، كما يريد تكرار الهزائم الأخيرة التي وجهها الفريق لليفربول في موسم 2020 من دوري الأبطال حينما فاز نابولي ذهابًا بهدفين دون رد، وإيابًا بثلاثة أهداف دون رد، مما يجعل الفريق أن يدخل المواجهة بمعنوياتٍ مرتفعة من أجل الفوز وحصد النقاط، ويريد استغلال عاملي الأرض والجمهور لأن نابولي يعلم تماما صعوبة المهمة على أرضية ميدان ليفربول، كما يُقدم فريق مستوى جيد على صعيد بطولة الدوري الإيطالي ويسعى لإنهاء الموسم بحصد بطولة محلية أو قارية.

تشكيلة ليفربول أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا:

بقيادة المدرب الألماني والمدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يستعد الفريق لمواجهاته الأولى خارج ميدانه ضمن الجولة الأولى من منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي وعلى أرضية ملعبه، المقررة مساء اليوم الأربعاء، واستقر الألماني كلوب على تشكيلة فريقه للمواجهة المنتظرة، وقد انتهى الريدز بالأمس من التدريبات ولمسات الأخيرة استعدادًا للقاء، وأكد الألماني استمرار بعض الغيابات في الفريق بسبب أزمة الإصابات التي تعصف بالفريق، كما تريد القلعة الحمراء انهاء لقاء نابولي دون تعرض أي لاعب للإصابة من أجل مواصلة الموسم بصفوفٍ مكتملة، كما جاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبتسون - فان دايك - جوميز - ألكساندر أرلوند.

خط الوسط: هارفي إليوت - فابينيو - جيمس ميلنر.

خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح.

القنوات الناقلة للقاء ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا:

تعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقلة الحصرية والقنوات المخصصة للأحداث الرياضية بمختلف المجالات، حيث تغطي القنوات الدوريات الكبرى على أوروبا، كما تُغطي جميع المسابقات وأعرق البطولات خاصةً البطولة الأهم دوري أبطال أوربا، حيث تتوافد الجماهير بالآلاف من أجل الاستمتاع بالمباريات الكبيرة، كما ستنقل القنوات الحدث الرياضي الأبرز اليوم الأربعاء مواجهة ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي في قمة المجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال، وتبحث الجماهير حول القناة الرسمية التي ستنقل اللقاء بشكل حصري وبجودة ممتازة هي يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة beIN Sports Premium1 كما يصحبكم من غرفة التعليق الصوتي على المعلق الرياضي الكبير حفيظ دراجي.

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا:

مواجهة نارية تجمع قمة المجموعة الأولى بين ليفربول ضد نابولي مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، على أرضية معلب نابولي الأساسية، وتستعد الجماهير لمتعة كبيرة بدوري الأبطال، ويسعى ليفربول لرد الثأر للفريق الإيطالي الذي تغلب عليه في آخر مواجهتين، كما تنطلق مجريات المباراة عند تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين، وعند تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مصر، وعند تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.