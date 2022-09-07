تراند اليوم : بث مباشر بايرن ميونخ وانتر ميلان .. بث مباشر بايرن ميونخ وميلان بث مباشر مباراة بايرن وانتر ميلان بث مباشر البايرن

مباراة انتر ميلان ضد بايرن ميونخ بث مباشر اليوم الأربعاء Inter Vs Bayern Munich يلا لايف في اطار مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا العام 2023/2022، ومن المفترض ان يتقابل فريق انتر ميلان مع نظيرة فريق بايرن ميونخ في مباراة الجولة الاولي اليوم الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز احدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الجولة القادمة من دوري الأبطال الأوروبية، وسوف تبدأ اليوم مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان علي قناة بي ان برميوم 2 مع المعلق عصام الشوالي في تمام الساعه التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة انتر ميلان وبايرن ميونخ اليوم

فريق انتر ميلان هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الأسبوع الاول من مباريات المجموعات من دوري أبطال أوروبا، فريق انتر ميلان خاض اخر مباراة له في مباراة الجولة الخامسة من مبارايات الدوري الايطالي حيث ألتقي امام نظيرة اسي ميلان يوم السبت الماضي وانتهت المباراة بفوز ميلان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل حالياً انتر ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد تسع نقاط جمعهم بعد ان لعب خمسة مباراة واستطاع تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات ولم يتعادل في اي مبارات وخسر مباراتان قبل لقاء اليوم، واليوم سوف يدخل انتر ميلان الدور الأول في مرحلة المجموعات وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار واكتساب الثلاث نقاط للوصول الي صدارة مجموعتة الثالثة في اولي مباريات دوري المجموعات.

مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان اليوم

وعلي النظير الاخر فريق بايرن ميونخ هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة فريق انتر ميلان، بايرن ميونخ قد خاض أخر مباراة له في الجولة الخامسة من الدوري الالماني ولم يستطيع البايرن التغلب علي نظيرة يونيون برلين وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل منهم، ويحتل فريق بايرن ميونخ حاليا المركز الثالث في جدول الالماني برصيد احدي عشر نقاط جمعهم بعد ان لعب خمس مباراة واستطاع الانتصار في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراتان ولم يخسر أي مباراة قبل لقاء اليوم، فريق بايرن ميونخ سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار في مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات للوصول الي صدارة المجموعة الثالث والتي تضم برشلونة والإنتر وفيكتوريا بلزن.