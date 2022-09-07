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تراند اليوم : ليفربول مباشر .. ماتش ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر live

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 يلتقي فريق  أمام منافسه المستضيف نابولي، الأربعاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات 2022-2023 على ميدان ملعب (سان باولو).

وستقام مباراة ليفربول الإنجليزي (الريدز) أمام صاحب الأرض نابولي الإيطالي، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ().

كما وبتوقيت دولة مصر (القاهرة)، ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات عند الساعة الحادية عشرة مساءً. ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الثامنة مساءً لنقل وقائع أحداث المباراة.

تشكيلة ليفربول ضد نابولي

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب بتشكيلة أساسية متوقّعة أمام نظيره المستضيف نابولي الإيطالي، في منافسات دوري أبطال أوروبا المجموعات، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع الريدز: ترنت ألسكندر أرنولد، فان ديك، إبراهيما كوناتي (أندرو روبرتسون)، جويل ماتيب (جو جوميز).

خط الوسط: تياغو ألكانتارا، هارفى اليوت، جيمس ميلنر (نابي كيتا).

21 لاعبًا في قائمة الريدز المتجهة إلى إيطاليا لمواجهة #نابولي_ليفربول 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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