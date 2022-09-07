تراند اليوم : ليفربول ونابولي مباشر .. بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي ماتش ليفربول مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر

بث مباشر مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر اليوم الأربعاء Napoli Vs Liverpool يلا لايف في اطار مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا العام 2023/2022، ومن المفترض ان يتقابل فريق ليفربول مع نظيرة فريق نابولي في مباراة الجولة الاولي اليوم الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية ملعب دييغو ارماندو مارادونا، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز احدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الجولة القادمة من دوري الأبطال الأوروبية، وسوف تبدأ اليوم مباراة نابولي وليفربول لي قناة بي ان برميوم 1 مع المعلق حفيظ دراجي في تمام الساعه التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة ليفربول ونابولي اليوم

فريق نابولي هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الأسبوع الاول من مباريات المجموعات من دوري أبطال أوروبا، فريق نابولي خاض اخر مباراة له في مباراة الجولة الخامسة من مبارايات الدوري الايطالي حيث ألتقي امام نظيرة لاتسيو يوم السبت الماضي وانتهت المباراة بفوز نابولي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ويحتل حالياً نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد احدي عشر نقطة جمعهم بعد ان لعب خمسة مباراة واستطاع تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتان ولم يخسر اي مباريات قبل لقاء اليوم، واليوم سوف يدخل نابولي الدور الأول في مرحلة المجموعات وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار واكتساب الثلاث نقاط للوصول الي صدارة مجموعتة الاولي في اولي مباريات دوري المجموعات.

مباراة نابولي وليفربول اليوم

وعلي النظير الاخر فريق ليفربول هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة فريق نابولي، ليفربول قد خاض أخر مباراة له في الجولة السادسة من الدوري الانجليزي ولم يستطيع ليفربول التغلب علي نظيرة إيفرتون وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف للفريقين، ويحتل فريق ليفربول حاليا المركز السابع في جدول الدوري الايطالي برصيد تسع نقاط جمعهم بعد ان لعب ستة مباراة واستطاع الانتصار في مبارتان وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة واحدة قبل لقاء اليوم، فريق ليفربول سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار في مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات للوصول الي صدارة المجموعة الأولي والتي تضم أياكس ورينجرز ونابولي.

بطاقة مباراة نابولي و ليفربول