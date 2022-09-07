تراند اليوم : برشلونة بث مباشر .. بث مباشر برشلونة وفيكتوريا بلزن بث مباشر مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن بث مباشر برشلونة اليوم مباشر الآن

بث مباشر مباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن Barcelona vs Viktoria Plzen في دوري ابطال اوروبا، حيث يحل فريق فيكتوريا بلزن ضيفاً علي ارض ستاد الكامب نو في مواجهة فريق برشلونة في مبارة الجولة الاولي للمجموعة الثالثة لدوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء.

بعد فترة انتقالات مذهلة، بدأ برشلونة هذا الموسم بشكل قوي، ولم يخسر اي مباراة حتى الآن في الدوري ويسجل الاهداف بوفرة، وهذا الأربعاء، علي ارضه سيكون متحمس لتقديم أداء رائع ضد فيكتوريا بلزن، ومع ثلاثي خط الهجوم المكون من روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وعثمان ديمبيلي، كان برشلونة يسجل الاهداف باعداد كبيرة مؤخرًا، لقد سجل حاليًا أكبر عدد من الأهداف من بين جميع الفرق في دوري الدرجة الأولى الإسباني وهو ينافس ريال مدريد بشراسة على المركز الأول، وبعد الاداء السيء المتكرر في المواسم السابقة من دوري أبطال أوروبا سيسعي الفريق أخيرًا أن يحقق انتصارًا في البطولة، كان قد تم وضعه في أصعب مجموعة وهذا يضعه تحت الضغط لهذا سيتعين علي برشلونة تحقيق النصر بأي ثمن يوم الأربعاء، حيث سيمنحه هذا الفوز الثقة أمام جمهوره، كذلك فسيلتقي برشلونة فريقًا قليل الخبرة من التشيك، في الواقع، فكتوريا يفتقر إلى الخبرة بشكل رهيب في البطولات الاوروبية، ولا حاجة للقول انه سيكون الفريق الاضعف يوم الأربعاء ضد بطل أوروبا لخمس مرات، علاوة على ذلك، لديه أيضًا سجل ضعيف ضد هذا المنافس على مر السنين، بالنظر إلى هذه الملاحظات نتوقع فوز برشلونة يوم الأربعاء على ملعب نو كامب.



مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن اليوم

حقق برشلونة الفوز في جميع المباريات التي لعبها ضد فيكتوريا بلزن، ولقد سجل هدفين أو أكثر في جميع لقاءاتهما حتى الآن، ولقد حافظ على نظافة شباكه في جميع تلك المباريات، وكان اللقاء الأخير بين برشلونة وفيكتوريا بلزن قد انتهى بالفوز بنتيجة 0-4 لفريق برشلونة.

لم يهزم برشلونة في هذا الموسم الجديد وسجل أيضًا ثلاثة أهداف أو أكثر في كل مباراة من مبارياته الأربع السابقة، علاوة على ذلك، فقد سجل أيضًا هدفين أو أكثر في كل مباراة على أرضه في هذا الموسم باستثناء مباراة واحدة فقط، وعلاوة على ذلك، لديه أيضًا سجل استثنائي في المباريات هذا المنافس على مر السنين، ومع الأخذ في الاعتبار كل هذه الملاحظات، من المتوقع أن نشهد فوزًا لبرشلونة على أرضه.



تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد فيكتوريا بلزن



اما بالنسبة لتشكيلة برشلونة المتوقعة ضد فريق فيكتوريا بلزن في المباراة من الجولة الاولي لدوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء فمن المتوقع ان يدخل فريق برشلونة المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي: مارك أندريه تير ستيجن؛ وفي خط الدفاع: جوردي ألبا، أندرياس كريستنسن، جول كوندي، سيرجي روبرتو؛ وفي خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري؛ اما في خط الهجوم: رافينها، عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي.



تشكيلة فيكتوريا بلزن المتوقعة ضد برشلونة



بالنسبة الى تشكيلة فيكتوريا بلزن المتوقعة ضد برشلونة اليوم الاربعاء في المباراة التى ستقام على ارض ستاد الكامب نو فمن المتوقع ان يلعب فيكتوريا بلزن بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي: جيندريش ستانيك، وفي خط الدفاع: فاتسلاف جميلكا، لوديك بيرنيكا، لوكاس هيجدا، ليبور هوليك؛ وفي خط الوسط: لوكاس كالفاتش، بافل بوتشا؛ وفي خط الوسط الهجومي: جان سيكورا، جان كوبيه، جون موسكيرا؛ اما في خط الهجوم: توماس خوري.