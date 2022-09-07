تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. بث مباشر برشلونة الان ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر مباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر

بث مباشر مباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن بث مباشر اليوم الأربعاء Barcelona Vs Viktoria Plzen يلا لايف في اطار مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا العام 2023/2022، ومن المفترض ان يتقابل فريق برشلونة مع نظيرة فريق فيكتوريا بلزن في مباراة الجولة الاولي اليوم الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية ملعب كامب نو، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز احدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الجولة القادمة من دوري الأبطال الأوروبية، وسوف تبدأ اليوم مباراة فيكتوريا بلزن وبرشلونة لي قناة بي ان برميوم 3 مع المعلق خليل البلوشي في تمام الساعه التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن اليوم

فريق برشلونة هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الأسبوع الاول من مباريات المجموعات من دوري أبطال أوروبا، فريق برشلونة خاض اخر مباراة له في مباراة الجولة الرابعة من مبارايات الدوري الإسباني حيث ألتقي امام نظيرة إشبيلية يوم السبت الماضي وانتهت المباراة بفوز برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ويحتل حالياً برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التشيكي برصيد عشر نقطة جمعهم بعد ان لعب أربعة مباراة واستطاع تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر اي مباريات قبل لقاء اليوم، واليوم سوف يدخل برشلونة الدور الأول في مرحلة المجموعات وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار واكتساب الثلاث نقاط للوصول الي صدارة مجموعتة الثالثة في اولي مباريات دوري المجموعات.

مباراة فيكتوريا بلزن وبرشلونة اليوم

وعلي النظير الاخر فريق فيكتوريا بلزن هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة فريق برشلونة، فيكتوريا بلزن قد خاض أخر مباراة له في الجولة السادسة من الدوري التشيكي واستطاع فيكتوريا التغلب علي نظيرة سلوفان ليبيريتس وانتهت المباراة بنتيجة هدف وحيد مقابل لاشئ، ويحتل فريق فيكتوريا بلزن حاليا المركز الثاني في جدول الدوري التشيكي برصيد ستة عشر نقاط جمعهم بعد ان لعب ستة مباراة واستطاع الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر اي مباريات قبل لقاء اليوم، فريق فيكتوريا بلزن سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار في مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات للوصول الي صدارة المجموعة الثالثة والتي تضم برشلونة والبايرن وانتر.

بطاقة مباراة برشلونة و فيكتوريا بلزن