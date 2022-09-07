تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. بث مباشر ليفربول ونابولي بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر الآن

بث مباشر ليفربول ونابولي بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر الآن حيث يستعد فريق ليفربول بهذه الساعات، لمواجهته القادمة التي سيحل فيها ضيفًا على نابولي، وسيكون مطالبًا وقتها، بحل أزمة تخبط النتائج، وذلك ضمن فعاليات منافسات دوري أبطال أوروبا، ومنذ بداية الموسم وحتى اللحظة، ولم يتمكن ليفربول سوى من الفوز مرتين فقط، خلال لقاءات الدوري الانجليزي، النسخة الحالية، بينما تعادل في 3 مواجهات أخرى وحلت به الهزيمة في مواجهة، ويحل ليفربول في المرتبة السابعة وفي جعبته 9 نقاط.

موعد مباراة نابولي وليفربول

وعلى الجانب الآخر هناك نابولي، والذي تمكن حتى اللحظة من الحصول على نتائج مرضية على مستوى الدوري الإيطالي، حيث يحل نابولي في ترتيب الفرق المشاركة بالمركز الثاني وفي جعبته 11 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق المركز الأول ونقطة واحدة عن المركز الثالث، ومن المقرر أن يتم عقد اللقاء القادم بين نابولي وليفربول ضمن فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات “المجموعة الأولى” دوري أبطال أوروبا في التوقيت التالي:

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المباراة: نابولي وليفربول.

المسابقة دوري أبطال أوروبا

التوقيت: الأربعاء 7 سبتمبر الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة: بي ان سبورتس بريميوم 1.

موعد مباراة نابولي وليفربول

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليفربول

هذا وكانت مجموعة قنوت بي ان سبورتس قد أعلنت في وقت سابق، عن امتلاكها حقوق بث لمباريات دوري أبطال أوروبا، وقالت بأنها ستقوم ببث جميع المباريات مباشرة من أرض الملعب، ونقلها للمشاهدين بأعلى جودة عبر شاشاتها، ليتمكنوا من متابعتها بكل سهولة، وحول المباراة القادمة التي سيتم عقدها بين نابولي وليفربول، فإن المباراة من المقرر تغطيتها ونقلها من خلال قناة “بي ان سبورتس بريميوم 1″، حيث ستقوم القناة بتغطية جميع أحداث المباراة بالكامل، ويمكن للراغبين متابعة المباراة من خلال ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على ترددها.

ويخوض ليفربول بث مباشر مباراة نابولي Napoli vs Liverpool في دوري ابطال اوروبا ، حيث يحل فريق ليفربول ضيفاً علي ارض ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مواجهة فريق نابولي فى مباراة الجولة الاولي للمجموعة الاولي لدوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء.

يلتقي نابولي مع ليفربول في ملعب دييجو أرماندو مارادونا حيث يمتلك ليفربول ما يكفي من القوة لتحقيق الفوز، يبدو أن ليفربول مصمم على الفوز باللقب الذي خسره سابقًا، لقد قدم اداء رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد عدم فوزه في المباريات الثلاث الافتتاحية، لعب ليفربول ثلاث مباريات متتالية دون ان يتلقي اي هزيمة في الدوري، وساعدته سبع نقاط من المباريات الثلاث السابقة على دخول المراكز العشرة الأولى في ترتيب الدوري، لقد احتل المركز السابع في ترتيب الجدول حتى الآن، ويبدو أن مانشستر سيتي هو الوحيد الذي سجل أهدافًا أكثر منه في الدوري، في غضون ذلك، احتل نابولي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الايطالي الموسم الماضي، وبالتالي حجز مكان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لقد بدأ نابولي موسمه الجديد بشكل إيجابي، وبعد الانتهاء من خمس مباريات في الدوري الإيطالي فاز نابولي بثلاثة منها وتعادل في مبارتين، لقد تمكن من تسجيل 12 هدف حتى الآن في موسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

مباراة نابولي وليفربول اليوم

كان هذان الفريقان يلتقيا في كثيرًا في دوري أبطال أوروبا خلال العقد الماضي، وقد تم تقسيم الانتصارات الستة الإجمالية بين الفريقين بالتساوي مع ثلاثة انتصارات لكل منهما، وكانت آخر مباراة بينهما في هذا الملعب قد انتهت بفوز نابولي بنتيجة 2-0.

سيأتي ليفربول إلى هذه المباراة مع الكثير من التوقعات، وسوف يهدف إلى الانطلاق ببداية إيجابية بعدما كان على بعد نقطة واحدة فقط من لقب الدوري الموسم الماضي، لاحظ أيضًا أن الدوري الانجليزي الممتاز كان تنافسي للغاية الموسم الماضي، وبالتالي، فإننا نتوقع فوزًا لفريق ليفربول على الرغم من اداء نابولي المثير للإعجاب مؤخرًا، كما نتوقع أهدافًا من كلا جانبين الملعب.

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد نابولي

اما بالنسبة لتشكيلة ليفربول المتوقعة ضد فريق نابولي اليوم الاربعاء في مباراة الجولة الاولي من دوري ابطال اوروبا فمن المتوقع ان يدخل فريق ليفربول المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: أليسون بيكر، وفي خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون؛ وفي خط الوسط: فابينيو، هارفي إليوت، آرثر؛ اما في خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، ديوغو جوتا.

تشكيلة نابولي المتوقعة ضد ليفربول

بالنسبة الى تشكيلة نابولي المتوقعة ضد ليفربول اليوم الاربعاء في المباراة التي ستقام علي ملعب دييغو أرماندو مارادونا فمن المتوقع ان يلعب نابولي بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: اليكس ميريت، وفي خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، كيم مين جاي، ماريو روي؛ وفي خط الوسط: أندريه فرانك زامبو أنغيسا، ستانيسلاف لوبوتكا، بيوتر زيلينسكي؛ اما في خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، خفيشا كفاراتسخيليا، جيوفاني سيميوني.