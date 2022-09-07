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تراند اليوم : مؤتمر ابل مباشر .. مشاهدة مؤتمر ابل مباشر الان آيفون 14 وإطلاق الساعات الذكية

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يبدأ العرض: ستقدم آبل أجهزتها آيفون 14 الليلة في المؤتمر السنوي الذي بدأ منذ وقت قصير. يقام الحدث في المقر الرئيسي لشركة آبل في كوبرتينو ، كاليفورنيا ، ويتم بثه مباشرة على موقع آبل على الويب وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بعملاق التكنولوجيا. كجزء من الحدث ، بالإضافة إلى آبل، سيتم أيضًا إطلاق طرز جديدة من Apple AirPods و Apple Watch.

وفقًا لتقديرات CNN ، سيكون هاتف آيفون 14 بحجم 6.7 بوصة ، لذلك سيكون له شاشة أكبر. وفقًا للشائعات ، قد تتخلى شركة آبل عن طراز آيفون الصغير والرخيص في إصدار آيفون 14 حتى لا تخلق منافسة ضد مبيعات أجهزة آيفون SE. من المحتمل أن يكون طراز Pro الجديد أضيق ، كما سيتغيب العنصر المحيط بالكاميرا الأمامية عن الطرز الجديدة.

من المتوقع أن يكون جوهر الحدث هو ترقية جودة الكاميرا وإمكانية التصوير بدقة 8K. إذا كانت تؤتي ثمارها ، فسيكون أحد أكبر التغييرات حتى الآن على جودة كاميرا آيفون.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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