تراند اليوم : مؤتمر ابل مباشر .. مشاهدة مؤتمر ابل مباشر الان آيفون 14 وإطلاق الساعات الذكية

يبدأ العرض: ستقدم آبل أجهزتها آيفون 14 الليلة في المؤتمر السنوي الذي بدأ منذ وقت قصير. يقام الحدث في المقر الرئيسي لشركة آبل في كوبرتينو ، كاليفورنيا ، ويتم بثه مباشرة على موقع آبل على الويب وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بعملاق التكنولوجيا. كجزء من الحدث ، بالإضافة إلى آبل، سيتم أيضًا إطلاق طرز جديدة من Apple AirPods و Apple Watch.

وفقًا لتقديرات CNN ، سيكون هاتف آيفون 14 بحجم 6.7 بوصة ، لذلك سيكون له شاشة أكبر. وفقًا للشائعات ، قد تتخلى شركة آبل عن طراز آيفون الصغير والرخيص في إصدار آيفون 14 حتى لا تخلق منافسة ضد مبيعات أجهزة آيفون SE. من المحتمل أن يكون طراز Pro الجديد أضيق ، كما سيتغيب العنصر المحيط بالكاميرا الأمامية عن الطرز الجديدة.

من المتوقع أن يكون جوهر الحدث هو ترقية جودة الكاميرا وإمكانية التصوير بدقة 8K. إذا كانت تؤتي ثمارها ، فسيكون أحد أكبر التغييرات حتى الآن على جودة كاميرا آيفون.