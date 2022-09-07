تراند اليوم : ماذا حدث مع الأمير تركي بن طلال.. استدعاؤه ليلا إلى قصر الحكم ولقائه الأمير محمد بن سلمان لتكليفه بمهمة؟

ماذا حدث مع الأمير تركي بن طلال.. استدعاؤه ليلا إلى قصر الحكم ولقائه الأمير محمد بن سلمان لتكليفه بمهمة؟

الرياض/ الخليج 365

تحدث الأمير السعودي، تركي بن طلال (أمير منطقة عسير)، عن تفاصيل استدعائه ليلا عام 2018 إلى قصر الحكم لتكليفه بمهمة، ولقائه الأول بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وعبر مقابلة في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية"، أوضح الأمير تركي بن طلال تفاصيل استدعائه إلى قصر الحكم، ولقائه الأول بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث قال الأمير تركي: "جاءني توجيه بالتوجه إلى القصر الملكي، في 25 فبراير 2018، الساعة العاشرة مساء، ولم تكن عندي خلفية في الموضوع..توجهت فورا، ولم يكن لدي شيء في بالي..كل الأمور كانت مطروحة..توجهت وسلمت على سمو الأمير محمد بن سلمان..طريقة استقباله كانت استقبال المقدام، وعرفت من طريقة استقباله إن فيه شيء مهم، وقعدت قباله واطّمأن على صحة الوالد، ودخل في الموضوع على طول كعادته".

ونقل تركي بن طلال عن ولي العهد قوله: "الملك أمر إنك تكون نائب أمير منطقة عسير (متوجها إلى الأمير تركي)، وأمر إن المنطقة تصبح في مصاف المناطق المتقدمة، وسيتم إنشاء هيئة تطوير عسير وستطور صلاحيات الهيئات وسيتم إنشاء لجان تنفيذية في كل هيئة، وسينشأ مكتب لدعم كل الهيئات..هذا خلاصة توجيه سموه".

وعن دوره في هذه المهمة، أوضح الأمير تركي قائلا: "إني أكون نائب أمير المنطقة ورئيس اللجنة التنفيذية، ووضع (بن سلمان) الهدف أن تصبح عسير في مصاف المناطق المتقدمة، بناء على مكامن القوة العظيمة اللي موجودة فيها..حقيقة لغته وطريقة حكي المقدام، يكفي إن ولي العهد يطرح المهمة، حسسني إنها مهمة وطنية من الطراز الأول، وفيه أشياء ما أقدر أقولها"، مشيرا إلى أن "ولي العهد يحب المنطقة وأهلها كما يحب بقية المملكة، ومؤمن أن أهلها يستطيعون، بالتعاون، النهوض بالمنطقة إذا وضعت لهم خطة صحيحة".

وأضاف: "قال ولي العهد..سأعطيك الصلاحيات وأمكنك، وأي عقبة تواجهك خبرني عنها"، لافتا إلى دور محمد بن سلمان في هذه المهمة بالقول: "يعطيك التوجه والبوصلة..ثم الإعداد قبل تولي المهمة"، كما كشف فحوى رسالة بعثها له ولي العهد بعد أسابيع من لقائه، وجاء فيها: "تشكلون لجنة تنفيذية، بعدها لابد أن تبحثون عن شخص يكون كفؤًا لإنشاء الهيئة من خلال تشكيل فريق محترف بطراز عالمي، ثم هذا الاستشاري يتعاقد مع استشاريين عالميين لإعداد خطة إنشاء الهيئة، وبعد اكتمال إنشاء الهيئة، ننتقل للمرحلة الثانية لخطة التطور والتشغيل من خلال مجموعة من المتخصصين الدوليين والمكاتب المتخصصة، وذلك كله يستغرق وقت وقدره، وبعد ذلك يبدأ التنفيذ في وقت لا يتعدى كذا، ويا حبذا لو أن أعضاء الهيئة التنفيذية من هذه الصفات (وضع صفات معينة)، بذلك يكون أمامكم خارطة واضحة تنتهون من إجراءاتكم ويبدأ الكادر الوظيفي في الاكتمال وبعد ذلك يبدأ التنفيذ".