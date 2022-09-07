تراند اليوم : نتائج الصف التاسع سوريا 2022 حسب الاسم : رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 في سوريا

ظهرت حالا الآن عبر الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية السورية نتائج الصف التاسع فى سوريا 2022 حسب الاسم حسب رقم الاكتتاب، وأيضا شهادة التعليم الأساسى والاعدادية الشرعية، وهناك محاولات لمعرفة الدرجات إلا أن سيرفر الوزارة يحول دون ذلك.

وأصدرت صفحة وزارة التربية السورية على الفيسبوك خبرا مؤكدا حوا صدور نتائج التاسع فى سوريا شهادة التعليم الاساسي و الاعدادية الشرعية وذلك من خلال البوابة الرسمية الالكترونية على الانترنت حسب الاسم حسب رقم الاكتتاب لكل طلاب حمص حماة دير الزور حلب دمشق وكافة المحافظات.

وأوضح وزير التربية السورية أسماء الطلاب الأوائل على مستوى دمشق حلب دير الزور الحسكة حماة إدلب الرقة طرطوس اللاذقية، القنيطرة درعا السويداء، وقال السيد الرئيس بشار الأسد يتابع عن قرب اللمسات الأخيرة قبل ظهور نتائج شهادة التعليم الاساسي 2022، ونتائج الاعدادية السورية الشرعية.

وأضاف خلال البيان أنه فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر سيتم صدور نتائج التاسع فى سوريا 2022 عبر صفحة موقع وزارة التربية السورية الرسمي، حيث يتمكن الطالب حسب الاسم وحسب رقم الاكتتاب الاستعلام ومعرفة المجموع والدرجات فى جميع المواد الدراسية لآخر العام الدراسي، وقال الكنترول يقوم حاليا برصد الدرجات، وفصل أوائل الطلاب فى نتائج التعليم الاساسي فى سوريا، وأيضا شهادة الاعداديه الشرعيه 2022.

وفى نفس الوقت تباشر لجان امتحانات البكالوريا الاختبارات دون أدني مشكلة، وتحاول وزارة التربية السورية استقبال كافة شكاوى الطلاب والطالبات عبر الخط الساخن، وأوضح بخصوص ترسيب بعض امتحانات الثانوية العامة، أن الأسئلة التى يتم تسريبها تكون بعد دخول اللجنة بساعة أو أكثر قليلا، عن طريق استخدام بعض الطلبة وسائل التكنولوجيا الحديثة ونشر صورة ورقة الأسئلة على الفيسبوك، ومن ثم البدء فى الاجابة.

شرح سيادته خلال المؤتمر الصحفي قبيل صدور نتائج التاسع سوريا 2022 من خلال موقع وزارة التربية السورية أن هناك روابط اضافية لمعرفة نتائج شهادة التعليم الاساسي والاعدادية الشرعية لتلاشي الضغط على سيرفر الموقع، وسيتم توفير بعض اللينكات حال توقف أحدها.

من هنا رابط موقع وزارة التربية السورية استعلم عن نتائج التاسع فى سوريا 2022: http://www.moed.gov.sy