تراند اليوم : نتائج التاسع حسب الاسم والكنية

ظهرت قبل قليل نتائج التاسع حسب الاسم والكنية في سوريا عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية ، لجميع طلاب وطالبات الصف التاسع الاساسي للعام 2022.

يبحث طلاب التاسع الاساسي في سوريا عن نتائج امتحانات التاسع للدورة التكميلية للعام 2022 في سوريا برقم الاكتتاب او الاسم او المدرسة او الكنية لكي يتمكنوا من الاطلاع على نتائج التاسع الاساسي الدورة الثانية في سوريا والتعرف على نتائج امتحاناتهم رسميا من قبل موقع وزارة التربية السورية عبر الانترنت.

يمكنكم الاطلاع على كافة نتائج امتحانات التاسع الاساسي التكميلي في سوريا عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية، أو من خلال موقع علوم للجميع بشكل حصري لجميع الطلاب والطالبات.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2022 الدور الثاني برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/asasy/index.php