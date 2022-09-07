تراند اليوم : مفاضلة التاسع .. مفاضلة الادبي 2022 نتائج مفاضلة العلمي 2022 نتائج المفاضلة العامة الأولى و الثانية في سوريا 2022 العلمي والأدبي

سريعاً ما أعلنت مفاضلة الادبي 2022 في سوريا بعد صدور مفاضلة العلمي 2022 ونتائج امتحانات الدورة التكميلية " الثانية " لطلاب الشهادة الثانوية العامة في سوريا 2021 " بكالوريا سوريا 2021 " .

ينتظر طلاب الثانوية في سوريا صدور مفاضلة الادبي 2022 والعلمي القبول الجامعي لعام 2022 والتي من المتوقع أن تكون قريبة عن السنة الماضية .

مفاضلة الادبي 2022

بداية ستصدر مفاضلة الادبي 2022 لطلاب البكالوريا العلمي والتي تعد مفاضلة شكلية بمعدلات منخفضة .

مفاضلة العلمي 2022

وستصدر معها أيضاً مفاضلة العلمي 2022 النهائية والتي تكون مفاضلة واحدة فقط .

إضافة إلى مفاضلة الموازي لطلاب البكالوريا الأدبي 2022 والتي تكون أيضاً مفاضلة واحدة بتسجيل مباشر .

بالإضافة إلى مفاضلات ذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والمهني والعرب والأجانب والسوري عير المقيم ومفاضلة منح الجامعات الخاصة لعام 2021 - 2022 .