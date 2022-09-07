تراند اليوم : موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، اليوم السبت موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 في في الفترة ما بين 9 حتى يوم 12 يناير.

وقالت الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة إن الامتحانات الفترة ما بين 9 حتى يوم 12 يناير 2022م، كالتالي:

الأحد الموافق 9 يناير مادتا اللغة العربية والخط.

الاثنين الموافق 10 يناير مادتا الرياضيات والتربية الدينية.

الثلاثاء الموافق 11 يناير مادتا اللغة الأجنبية والعلوم.

الأربعاء الموافق 12 يناير مادة الدراسات الاجتماعية.

ثانياً: جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 الترم الأول محافظة الإسكندرية

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الإسكندرية عن جدول اختبارات الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022، على أن تبدأ من يوم 15 يناير وتنتهي يوم 20 يناير الجاري، كالتالي:

السبت الموافق 15 يناير مادة اللغة العربية.

الأحد الموافق 16 يناير مادة الدراسات الاجتماعية.

الاثنين الموافق 17 يناير مادة الرياضيات.

الثلاثاء الموافق 18 يناير مادة اللغة الأجنبية.

الخميس الموافق 20 يناير مادتا العلوم والتربية الدينية.

ثالثاً: جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 الترم الأول محافظة سوهاج

ومن جانبها أعلنت الإدارة التعليمة بمحافظة سوهاج جدول جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 في مصر، على يكون في الفترة ما بين يوم السبت الموافق 22 يناير حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2022م، كالتالي:

السبت الموافق 22 يناير مادتا اللغة العربية والخط.

الأحد الموافق 23 يناير مادتا الرياضيات والتربية الدينية.

الاثنين الموافق 24 يناير مادة الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء الموافق 25 يناير مادة العلوم.

الأربعاء الموافق 26 يناير مادة اللغة الإنجليزية.