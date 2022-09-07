تراند اليوم : بث مباشر باريس سان جيرمان .. بث مباشر باريس سان جيرمان ويوفنتوس بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس مباشر

بث مباشر باريس سان جيرمان ويوفنتوس بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس مباشر ويستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره الإيطالي يوفنتوس ، مساء الثلاثاء ، على ملعب بارك دي برينس ، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 ، وتنطلق صافرة اللقاء عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وستقوم قناة “بي إن سبورتس بريميوم 1” بنقل مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا على الهواء مباشرة.

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يدخل باريس سان جيرمان المباراة ، بعد سلسلة من النتائج الجيدة محليًا منذ بداية الموسم الحالي ، بفوزه في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ، ليحتل صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف من مرسيليا ، الوصيف ، المباراة الأخيرة التي خاضها باريس سان جيرمان قبل مواجهة يوفنتوس ، كانت ضد مضيفه فريق نانت المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد ، وفاز بها بثلاثة أهداف نظيفة ، في اللقاء الذي جمعهم. ، على ملعب “لا البوجوار” ، في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم ، يعتمد كريستوفر جالتير ، مدرب فريق باريس سان جيرمان ، على كوكبة كبيرة من نجوم الفريق ، وتحديداً الثلاثي المهاجم ، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، والبرازيلي نيمار ، والفرنسي كيليان مبابي ، كما يظهر لأول مرة كارلوس سولير ، حديثًا انضم من فريق فالنسيا الاسباني.

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من ناحية أخرى ، يعيش يوفنتوس حالة من الارتباك في النتائج على المستوى المحلي ، حيث فاز بمبارتين وتعادل في 3 مباريات ، ليحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط ، يسعى يوفنتوس إلى استعادة توازنه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ، حيث يرى الجهاز الفني للفريق الإيطالي في هذه المباراة فرصة مثالية لتجاوز التعثر المحلي هذا الموسم وتحقيق انطلاقة جديدة في البطولة القارية والعودة إلى المباراة وبطولات الدوري الإيطالي بطريقة أفضل ، تعادل يوفنتوس بشكل إيجابي مع فيورنتينا ، بهدف لنفسه ، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي.