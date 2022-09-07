تراند اليوم : مباراة باريس بث مباشر .. ماتش باريس بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر الآن

باريس بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر الآن ،ونجح باريس سان جيرمان في ان يقسو علي نانت في المباراة الآخيرة التي شارك فيها في الدوري الفرنسي بالفوز علي بثلاثة اهداف مقابل لا شيئ، حيث يسير باريس نحو خطوات ثابتة في البطولة حتي الآن ويقدم فيها اداء جيد، حيث استعد جيداً للقاء يوفنتوس فيها وخرج منها بفنيات كبيره، وربما يكون دفع كريستوفر جالتييه في هذه المواجهة بالتشكيلة الاساسية التي ينوع الاعتماد عليها الليلة، حيث لا يوجد مخاوف بالنسبة للبي اس جي في ظل مشاركة الارجنتيني ليونيل ميسي بشكل اساسي، وبعد التجديد للفرنسي كيليان مبابي لا شيئ يدعو لقلق الجماهير الفرنسية، وكان نيمار دا سيلفا علي مقاعد البدلاء في اللقاء الماضي، لكن متوقع بأن يدفع به المدرب الفرنسي بصورة اساسية.

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يحتاج باريس بأن يستغل عنصري الارض والجماهير التي سيكونوا في صالحه، حيث ستنعقد المباراة علي ملعب حديقة الامراء في عقل داره حيث ستكون فرصة مناسبة له علي استغلال كل شيئ بأفضل شكل ممكن حيث الظروف مهيئه لصالح بصورة كبيرة، لتحقيق الفوز علي يوفنتوس وكتابة افضل بداية في مشواره الاوروبي، في محاولة اسعاد جماهيره ومصالحتهم عما حدث في الموسم الماضي، بعدم المنافسة علي لقب دوري أبطال أوروبا وتوديع المنافسات الاقصائية بشكل مبكر علي يد ريال مدريد، السيناريو الذي لا يقبل البي اس جي بأن يتكرر هذا الموسم، بث مباشر باريس سان جيرمان يلا شوت.

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من ناحية آخري يعاني يوفنتوس كثيراً في الدوري الايطالي حيث مرت خمس جولات فيها ولم يكونوا افضل شيئ بالنسبة لليوفي حيث تعادل في مباراته الماضية امام فيورنتينا بشكل ايجابي بهدف لكل فريق، باريس ويوفنتوس بث مباشر، وكان علي اعتاب الهزيمة لولا القدر الذي انقذه من خسارة كانت مستحقة عن جدارة، ويأمل اليوم بأن تكون بداية خير بالنسبة إليه حيث إذا حقق الفوز علي باريس ستكون بداية انطلاقته في مختلف المحافل، لكن المهمة لن تكون سهلة كما يعتقد البعض، ويحتاج السيدة العجوز بأن يكون في قمة مستواه، علي ان نتابع من سيكون له الكلمة العليا في هذا الديربي.

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تستعد ارضية ملعب بارك دي فرانس لاستضافة بث مباشر باريس سان جيرمان ويوفنتوس التي ستلعب في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، والساعة العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة بتوقيت الجزائر، واعلنت شبكة قنوات بين سبورت عن حصولها علي حقوق نقل اللقاء وخصصت قناة bein sports 1 hd premium لنقل وإذاعة اللقاء بتعليق المخضرم حسن العيدروس الذي سيزيد من اشتعال قمة أوروبا.

قبل انطلاقة مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس بث مباشر دعونا نلقي نظرة في بضع ثواني علي تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سنجد انهم تقابلوا وجهاً لوجه في 8 مباريات رسمية من قبل، اثنين منهم كانوا بكأس الكؤوس الاوروبية، واربع مواجهات في كأس الاتحاد الاوروبي، واثنين في السوبر الاوروبي، كانت الافضلية لليوفي عندما فاز في ست مباريات، وانتهت مواجهتين بنتيجة التعادل والـ 2 كانوا في بطولة الكؤوس، حيث لم يستطيع باريس ان يحقق اي انتصار في تاريخه حتي الان علي اليوفي، وسيبحث اليوم عن كسر هذه الاحصائية السلبية.

اقل من ساعتين هي المدة التي تفصلنا عن بداية فعاليات مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس ابرز لقاءات اليوم السبت واكثرها انتظاراً من قبل الجميع في ليلة افتتاح مباريات التشامبيونز ليج، حيث يتجه في وقتنا الحالي لاعبي الفريقين نحو ملعب اللقاء للاستعداد لانطلاقة ضربة البداية، ويجري كل مدرب حالياً بعض الريتوش الآخيرة علي تشكيلته قبل الاعلان عنها بشكل رسمي، وسنقوم بنشرها إليكم فور توارد اي معلومات عنها، في تغطية حية لإجواء ما قبل صافرة حكم اللقاء.

اعلن كريستوف جالتيف عن تشكيلة باريس سان جيرمان الرسمية التي سيبدأ بها موقعة يوفنتوس حيث يقودها هجوميا المثلث الناري وهو ليونيل ميسي وكيفيات مبابي بجانب نيمار، ويتواجد في خط الوسط الهجومي الثلاثي فيراتي وفيتينها وإمامهم نونو مينديس، حيث أعلن باريس الحرب علي اليوفي والدفع بالقوة الهجومية الضاربة من أجل تحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط التي ستكون حياة أو موت بالنسبة إليهم.