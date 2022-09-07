تراند اليوم : مباراة ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد ضد وسيلتك بث مباشر الريال وسيلتك بث مباشر ماتش ريال مدريد مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سيلتك بث مباشر اليوم الثلاثاء Celtic Vs Real Madrid يلا لايف في اطار مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا العام 2023/2022، ومن المفترض ان يتقابل فريق ريال مدريد مع نظيرة فريق سيلتك في مباراة الجولة الاولي اليوم الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية ملعب سيلتك بارك، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز احدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الجولة القادمة من دوري الأبطال الأوروبية، وسوف تبدأ اليوم مباراة سيلتك وريال مدريد علي قناة بي ان برميوم 2 مع المعلق رؤوف خليف في تمام الساعه التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم

فريق سيلتك هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الأسبوع الاول من مباريات المجموعات من دوري أبطال أوروبا، فريق سيلتك خاض اخر مباراة له في مباراة الجولة السادسة من مبارايات الدوري الاسكتلندي حيث ألتقي امام نظيرة رينجرز يوم السبت الماضي وانتهت المباراة بفوز سيلتك بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ، ويحتل حالياً سيلتك المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي برصيد ثمان عشر نقاط جمعهم بعد ان لعب ستة مباراة واستطاع تحقيق الانتصار في الست ولم يتعادل أو يخسر في مباراة واحدة قبل لقاء اليوم، واليوم سوف يدخل سيلتك الدور الأول في مرحلة المجموعات وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار واكتساب الثلاث نقاط للوصول الي صدارة مجموعتة السادسة.

مباراة سيلتك وريال مدريد اليوم

وعلي النظير الاخر فريق ريال مدريد هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة فريق سيلتك، ريال مدريد قد خاض أخر مباراة له في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني واستطاع ريال مدريد التغلب علي نظيرة ريال بتيس وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ويحتل فريق ريال مدريد حاليا المركز الأول ومتصدر جدول الدوري الإسباني برصيد اثنا عشر نقاط جمعهم بعد ان لعب أربعة مباراة واستطاع الانتصار في الأربع مباريات ولم يحقق التعادل او الهزيمة في اي مباريات قبل لقاء اليوم، فريق ريال مدريد سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار في مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات للوصول الي صدارة المجموعة السادسة والتي تضم ار بي ليبزيج وسيلتك وشاختار.