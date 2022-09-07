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تراند اليوم : مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد مباشر ريال مدريد وسلتيك

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يواجه نادي الاسباني مضيفه نادي سلتيك الاسكتلندي في اولى مباريات دوري أبطال اوروبا هذا الموسم . والتي ستقام على ملعب سلتيك بارك  مساء اليوم .

مجموعة ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا

وسيحاول النادي الملكي صاحب اللقب الاخير في بطولة دوري الابطال . تأكيد سيطرته على زعامة المجموعة السادسة . وسينافس النادي الملكي في المجموعة كلا من نادي سلتيك الاسكتلندي ونادي أر بي لأيبزيج الالماني ونادي شاختار الأوكراني . ويأمل نادي ريال مدريد في حسم المركز الاول مبكرا في تلك المجموعة . حتى يوفر مجهود الفريق للمنافسة في الدوري الاسباني .

تشكيل ريال مدريد ضد سلتيك في دوري الابطال

ومن المقرر ان يبدأ المدير الفني لنادي الريال الايطالي كارلو انشيلوتي المدير بتشكيل مكون من العناصر الاساسية . حيث سيلعب المباراة خارج ملعبه و في ملعب صعب وهو سلتيك بارك ويأمل في حسم المباراة مبكرا .

تشكيل الريال :-

حراسة المرمى : كورتوا

الدفاع : الابا – روديجير – ميليتاو – كارفخال

الوسط : مودريتش – تشواميني – كروس – فالفيردي

الهجوم : فينسيسوس جونيور – كريم بنزيما

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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