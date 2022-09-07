تراند اليوم : مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد مباشر ريال مدريد وسلتيك

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يواجه نادي ريال مدريد الاسباني مضيفه نادي سلتيك الاسكتلندي في اولى مباريات دوري أبطال اوروبا هذا الموسم . والتي ستقام على ملعب سلتيك بارك مساء اليوم .
مجموعة ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا
وسيحاول النادي الملكي صاحب اللقب الاخير في بطولة دوري الابطال . تأكيد سيطرته على زعامة المجموعة السادسة . وسينافس النادي الملكي في المجموعة كلا من نادي سلتيك الاسكتلندي ونادي أر بي لأيبزيج الالماني ونادي شاختار الأوكراني . ويأمل نادي ريال مدريد في حسم المركز الاول مبكرا في تلك المجموعة . حتى يوفر مجهود الفريق للمنافسة في الدوري الاسباني .
تشكيل ريال مدريد ضد سلتيك في دوري الابطال
ومن المقرر ان يبدأ المدير الفني لنادي الريال الايطالي كارلو انشيلوتي المدير بتشكيل مكون من العناصر الاساسية . حيث سيلعب المباراة خارج ملعبه و في ملعب صعب وهو سلتيك بارك ويأمل في حسم المباراة مبكرا .
تشكيل الريال :-
حراسة المرمى : كورتوا
الدفاع : الابا – روديجير – ميليتاو – كارفخال
الوسط : مودريتش – تشواميني – كروس – فالفيردي
الهجوم : فينسيسوس جونيور – كريم بنزيما