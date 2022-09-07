تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر ريال مدريد وسيلتك بارك بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتك بارك الآن

بث مباشر ريال مدريد مباشر حيث يستعد ريال مدريد لخوض مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، والتي سيحل فيها ضيفاً على ملعب “سيلتك بارك” لمواجهة فريق سيلتك الاسكتلندي، ضمن إطار الجولة الافتتاحية لدور المجموعات.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والتربع على صدارة المجموعة مبكراً، كما فعل في الدوري الإسباني الذي يتصدر جدول الترتيب فيه بالعلامة الكاملة.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مباراة اليوم ضد سيلتك، والتي لم تشهد أي تغييرات مهمة عن التشكيلة الأساسية، باستثناء مشاركة الوافد الجديد أنتونيو روديجر بدلاً من ديفيد ألابا في محور الدفاع، بالإضافة إلى مشاركة لوكاس فاسكيز لإراحة داني كارفاخال.

وتوقعت الصحيفة في تقريرها أن يعود فيديريكو فالفيردي إلى التشكيلة الأساسية ليلعب في مركز الجناح الأيمن على حساب البرازيلي رودريجو، كما سيعود الألماني توني كروس ليأخذ مكانه في محور خط الوسط، وبالتالي سيبقى النجم الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمباراة اليوم كالتالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز .. إدير ميليتاو .. أنتونيو روديجر .. فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني .. توني كروس .. لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي .. كريم بنزيما .. فينيسيوس جونيور

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